Un camarón, máscaras de teatro, un set de grabación y un uniforme de chef fueron las pistas con las que la producción reveló la identidad del quinto habitante de "La casa de los famosos México". El misterio terminó cuando se confirmó la participación del actor Moisés Peñaloza.

El artista se suma a Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera y el stylist Aldo Redón, quienes ya fueron anunciados como integrantes del reality.

El originario de Tampico, de 34 años, estudió en el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) antes de graduarse del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa en 2015.

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Desde entonces ha construido una carrera en la actuación con participaciones en telenovelas y programas unitarios como "El Ángel de Aurora", "Corazón de oro", "Minas de Pasión", "Diseñando tu amor", "La rosa de Guadalupe" y "Como dice el dicho". En teatro también ha formado parte de la obra "El que se enamora pierde".

Además de su faceta como actor, ha incursionado en el modelaje internacional, colaborando con marcas como Levi´s, y ha mostrado sus habilidades para el baile al participar en el concurso "Las estrellas bailan en Hoy".

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Fuera de los escenarios también se ha desempeñado como empresario. Es propietario del restaurante de mariscos Don Camarón y, en 2022, representó a México en el certamen Mister Supranational, donde obtuvo el tercer lugar y fue considerado uno de los hombres más guapos.

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En el ámbito personal, mantuvo una relación de tres años con la actriz Elaine Haro, quien también participó en "La casa de los famosos México".

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Peñaloza cree que su mayor fortaleza es el carisma

Moisés Peñaloza asegura que llega a "La casa de los famosos México" con una actitud positiva y dispuesto a mostrar quién es realmente. Considera que una de sus mayores fortalezas es el carisma, una cualidad que podría ayudarle a conectar con el público y con sus compañeros.

Aunque reconoce que tiene un espíritu competitivo, explica que desde niño practicó atletismo y natación, también está a favor del juego limpio, una filosofía que pretende mantener dentro del reality.

"Los miedos se quedan afuera de la casa", afirmó el actor, consciente de que enfrentará el reto de vivir bajo las cámaras las 24 horas del día. "Yo vengo dispuesto a vivir esta experiencia, a que la gente me conozca", expresó.

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El actor también confesó algunos aspectos de su personalidad que podrían jugarle en contra durante la convivencia. Reveló que en la intimidad de su hogar suele estar desnudo, por lo que adaptarse a compartir espacios con otras personas será un cambio importante. Además, admite que es muy curioso con el orden.

Sobre las razones que lo llevaron a aceptar el reto, Peñaloza explicó que sentía curiosidad por descubrir cómo reaccionará al aislamiento, a la convivencia constante y a pruebas como obtener el presupuesto de la comida.

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"Vengo a pasarla bien y a compartir parte de mi conocimiento", comentó, sin descartar que en algún momento pueda usar sus habilidades actorales durante la competencia.

Al hablar de sus temores, el actor respondió que... le preocupa no saber a qué enfrentarse. También reconoció que se siente cómodo con el entorno, ya que ha trabajado durante varios años en Televisa.

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Abierto al amor...

Aunque su prioridad será la competencia, Moisés Peñaloza asegura que no cierra la puerta a encontrar el amor dentro del realitie. Si bien no busca una relación seria, está dispuesto a dejarse sorprender.

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Sobre las cualidades que le atraen de una mujer, el actor confesó:

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"Que huela rico; me fijo mucho en las uñas de las manos y de los pies. Me gustan las mujeres estudiadas, auténticas, autónomas y muy leales a sus sueños de vida", expresó.