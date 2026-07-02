"La casa de los famosos México", en su cuarta edición, está a poco de llegar a la televisión y, como ocurrió en las temporadas pasadas, la producción ha comenzado a dar pistas de quién podría ser su primer participante confirmado, con una serie de imágenes que sugerirían parte de su trayectoria en la pantalla chica, ¿de quién se podría tratar?

Un hecho es que "LCDLFM" vuelve, como confirmaron los primeros promocionales que ya se emiten en Televisa; ¿los confirmados?, sus conductores, mismos que han participado desde la primera temporada.

Nos referimos a la titular del reality, Galilea Montijo, y los conductores Odalys Ramírez y Diego de Erice.

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En lo que respecta a la producción, Rosa María Noguerón seguirá al frente del proyecto y, como ha dicho en últimas semanas, promete que, en esta ocasión, "la casa" será habitada por personalidades tan distintas, e imponentes, que se complementarán entre sí.

Fue esta tarde, del jueves 2 de junio, a 24 días de que se estrene la nueva temporada que, a través de las redes sociales de "LCDLFM", compartieron un video animado con pistas de quién será el primer participante que se anunciará.

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Ese clip está elaborado con diferentes símbolos, o signos, que se relacionan con la carrera del futuro habitante.

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En él, aparece una caja de cristal y, dentro de ella, el número 15, escrito en romano, así como una quinceañera bailando con su chambelán.

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Afuera de la caja, hay una cebra de juguete y un casco de bomberos, así como una chamarra de mezclilla de corte antiguo y los clásicos lentes de Sol, que solían utilizar los oficiales.

Por último, se enfoca un maniquí con un traje de época, lleno de olanes y cámaras que giran en torno a toda esa escena.

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A poco menos de una hora de que se realizara el post, ya tiene más de 6 mil comentarios y, en su mayoría, el nombre de Ernesto Laguardia es el que predomina.

"Ernesto Laguardia por el traje de mecánico de ´Los parientes pobres´"-

"Ya soy team Ernesto Laguardia".

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"Sí es Ernesto Laguardia, hacen referencia a ´Quinceañera´, el vestuario de ´Amor real´, no entiendo la cebra, pero... estoy casi seguro que es él".

"Eso ya parece ´¿Quién es la máscara?´".

"Se nos viene un Alexis Ayala 2.0".

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melc