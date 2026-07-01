Molesta por las críticas que ha recibido, Alicia Machado precisa que no pedirá disculpas por haber asistido al concierto de Carín León, a cuatro días de la tragedia en Venezuela, por los dos terremotos que acaecieron en La Guaira, ya que, a pesar de recrearse durante el recital, ha mostrado toda solidaridad posible a sus connacionales.

La exmiss de belleza muestra descontento por los múltiples señalamientos que ha recibido, alegando que pese a que asistió al espectáculo que Carín ofreció en el Nu Stadium (en Miami), desde que ocurrió el siniestro, en su natal Venezuela, ha apoyado a la región, asistiendo a centros de acopio y compartiendo información clave para que su país sea asistido.

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Machado aclaró que, uno de los motivos de su presencia en el show, fue seguir pidiendo ayuda para los miles de damnificados y las personas que siguen siendo rastreadas en los escombros, provocados por los sismos de 7,2 y 7,5 grados, del día 24 de junio.

"No estaba ahí celebrando nada, no me disculpo porque yo estoy haciendo un trabajo de activismo, estoy tratando de ayudar de todas las maneras y, ¿cuál es el pedo?".

Inconforme, la también actriz considera que, en redes sociales, hay muchas personas en su contra pues, aún cuando obra con benevolencia, sus acciones son interpretada de manera negativa por lo que, hastiada de esa situación, afirmó que, esta vez, no se dejara persuadir por las críticas y malos comentarios que se hacen hacia su persona.

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"Siempre contra mí, ¿por qué?, ¿qué les hice? y, sí, fui al concierto de Carín León y me la pasé de put* madre, ¿cómo ves?, coman mierd*, ya está bueno de tanta mierd*, de tanto desprestigio a mi persona, se acabó", precisó.

Durante el concierto, del pasado domingo 28 de junio, Alicia compartió una serie de historias, en su cuenta de Instagram, en donde aparecía tomando un trago y coreando los temas del sonorense y, aunque reconoce que fue una velada divertida, también explicó que se trató de una noche con causa, pues León buscó la manera de extender su apoyo a las y los venezolanos.

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"Es un tremendo artista, pero no sólo eso, le pedí que, por favor, nos ayudara, todo el concierto sugirió un ´apoya´, ´ayuda´, estaba el lugar lleno de gente venezolana, llorando y este hombre ayudando, aportando, algo que ningún put* cantante venezolano ha logrado, ¿dónde están?", dijo, claramente afectada.

A la postre, puntualizó en el hecho de que, con los terremotos en La Guaira gran parte de su familia perdió la vida y, uno de sus tíos, sigue sin ser localizado.

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"Tengo a toda mi familia en Venezuela, toda mi familia se murió", dijo, aunque horas después aclaró que ya había contactado a su madre y su hermano, quien, lamentablemente, perdió su casa.

Los Topos Azteca siguen escarbando en Venezuela en busca de sobrevivientes y rescatando cuerpos luego de los terremotos del pasado 24 de junio. Foto: Especial

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