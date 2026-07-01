Pese a que en el pasado, Laura Flores veía como una imposibilidad un reencuentro con Sergio Fachelli, el primer hombre con que se casó y con quien, no finalizó en muy buenos términos, dentro de unos meses se tendrán, nuevamente, frente a frente, ya que, ambos, aceptaron volver a ofrecer un concierto juntos.

Fue en enero de 2025, cuando la actriz fue entrevistada por Imagen TV, en esa charla dijo que, a pesar de que Marco Rubí, productor discográfico, le hizo la propuesta de reunirla con su ex, para ofrecer un concierto, el cual, probablemente sería un éxito, por el atractivo que podría suponer para el público volver a verlos juntos, ella se negó rotundamente.

"(Me dijo) ´¿por qué no retomamos?, el morbo y la gente´, y yo, me quedé pensando, le dije ´no te voy a contestar todavía, déjame pensarlo´, entonces me puse a buscar imágenes actuales (de él), veo la foto y cierro la computadora, le hablé y le dije ´no, gracias, creo que no lo necesito, me haría más daño que bien´, me llevó al ´túnel del tiempo, a recuerdos que no son muy agradables, yo no tengo por qué estar ahí", indicó.

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Y aunque, en esa ocasión, se negó a hablar de los motivos que habrían desencadenado su separación del productor uruguayo, afirmando que hacer acusasiones era muy delicado, en 2016, en una entrevista con el periodista Luis Magaña, Laura rememoró que, durante los casi tres años de su matrimonio (1986 -1988), sufrió agresiones y atestiguó episodios en que, los excesos y las sustancias ilícitas eran frecuentes.

"Si hubo agresión y, eso, fue muy rudo, sí tuve que salir corriendo y pedir ayuda, no fue fácil y, hoy, lo único que yo te puedo decir, como consejo a las mujeres, no permitan la violencia, que las intimiden, eso fue lo que yo viví, intimidación y, aparte, yo no puedo con las drogas, yo ví mucha droga en esa relación, no es algo que sea para mí", precisó.

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Ahora, la cantante ha decidido dejar en el pasado los malentendidos y el quebranto emocional que significó para ella esa relación pues, luego de mucho pensar, accedió y, el 18 de septiembre, volverá a subir al escenario con Fachelli, con quien, en esas épocas, cantaba temas como "Lo que me tiene aquí" y "Tú, casualmente tú".

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Y, aunque para muchos sigue siendo inverosímil, su futura reunión con Fachelli, en el show "Donde hubo historia, nace un nuevo capítulo", Flores confirmó a "Venga la alegría" que ya hasta tiene el anticipo del dinero que cobrará por el espectáculo, por lo que ya no puede dar un paso atrás.

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"Es algo que va a suceder, ya tengo en anticipo y todo, el 18 de septiembre, en Los Ángeles, California, nos vamos a presentar Sergio Fachelli y yo, nos contrataron y, fíjate que, en mi cabeza, ya cruzaba la idea", reconoció.

La actriz aclaró que se trata de un compromiso meramente laboral pues, durante la planificación del espectáculo, ambos coincidieron que es un asunto de índoloe únicamente personal.

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"La idea es trabajar, trabajar en el escenario juntos y recordar aquellos tiempos, a nivel musical, nada más", dijo sonriente al matutino.

Además, bromista, como suele ser, Laura afirmó que, en su memoria, ya no hay cabida para los recuerdos amargos que guardaba de ese matrimonio, afirmando que, tanto él como ella, habían alcanzado una edad que la pérdida de la memoria era irreversible.

"Simplemente no se habla de eso, los dos estamos muy conscientes que, nos estamos reuniendo a trabajar, como compañeros de trabajo, yo creo que, a estas alturas, los dos ya tenemos Alzheimer, él más que yo, está más grande que yo", exclamó entre risas.

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Y es que, a pesar de la diferencia de edad entre los dos (12 años de diferencia), la actriz contó, una vez, a "el Burro" Van Rankin que, más que enamorarse auténticamente de él, el hecho de que fue que se lo presentaron como un gran productor, realizado y con talento, lo que la llevó a decidirse por emprender una relación con él.

"Me lo pusieron como productor, claro que, cuando me lo presentan como productor, yo estaba muy nerviosa, yo creo que me dejé llevar por el ´wow, el productor, el compositor, el cantante´, o sea, me vi más fan que otra cosa, estaba yo muy chqiuita".

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De hecho, reveló que, si se casaron, fue porque su padre, don Ferardo Flores (QEPD), se enteró que se habían ido de viaje juntos, antes de contraer matrimonio, algo que era muy mal visto por su progenitor.

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"La casa fue porque, sí, una vez nos fuimos de viaje algún lado y, nombre..., mi papá era, uy, no te puedo explicar era terrible, entonces cuando se enteró que un hombre había deshonrado a su hija, se puso como loco, literal, me casé para salirme de mi casa porque lo iban a matar", detalló.

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