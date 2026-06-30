Fue en vísperas del otoño cuando, una serie de fotografías en donde, la viuda de Fernando del Solar, Ana Ferro, y el exesposo de Ingrid Coronado, Charly López, aparecían juntos, interactuando; ahora, que se cumplen cuatro años de la muerte del conductor, el exGaribaldi explica sí existe un vínculo que los una.

"TV Notas" entrevistó al exintegrante de Garibaldi que, en septiembre del año pasado fue relacionado amorosamente con Ferro, viuda de Fernando del Solar quien, primero, estuvo casado con Ingrid, la primera esposa de Charly.

La revista lo cuestionó acerca de qué había sucedido entre él y la conferencista, luego de aquella reunión, organizada por una conocida que tenía en común, la abogada Mariana Gutiérrez, quien lleva los procesos legales que ambos enfrentan todavía en la actualidad.

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Y es que, aunque, en ese momento, otro de los invitados a la reunión, el relacionista público Emilio Morales, afirmó a la misma revista que, tras el encuentro, Ferro y López habían intercambiado números telefónicos, para conocerse más, Charly niega que, en la actualidad, exista un sentimiento que los una.

"Lo de Ana fue a raíz de unas fotos que sacaron, nos saludamos, nos sentamos a platicar de 10 a 15 minutos, chismeamos y ya".

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Para López, como confió, desde aquel momento descartó cualquier tipo de conexión amorosa, no sólo porque se tratase de la viuda de del Solar con quien, a pesar de nunca haber sostenido una amistad, lo respetaba, sino porque Ana, conoce bien a Emiliano, el hijo que procreó junto a Coronado.

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"En ese momento no aclaré nada, es la exesposa de Fernando, que en paz descanse y, yo, sería incapaz, además, conoce a mi hijo, no había por dónde irle", precisó.

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