Hollywood se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Hayden Panettiere, actriz conocida por sus papeles en series como "Heroes" y "Nashville".

Panettiere comenzó su carrera frente a las cámaras cuando apenas tenía 11 meses y, con el paso de los años, construyó una trayectoria que la llevó de la pantalla chica al cine de terror, con personajes que todavía permanecen en la memoria de sus seguidores.

Aunque la televisión fue fundamental en su trayectoria, participó en más de 30 películas, las cuales le ayudaron a desatacar como una de las jóvenes promesas de su generación. Estas son algunas de las producciones que marcaron su carrera.

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“Duelo de Titanes” (2000). Antes de convertirse en una estrella adolescente, Panettiere apareció en el drama deportivo protagonizado por Denzel Washington y Will Patton.

La actriz interpretó a Sheryl Yoast, la hija pequeña del entrenador Bill Yoast, en una historia ambientada en Virginia de los años 70 y centrada en la integración racial de un equipo de futbol americano escolar. La película fue uno de sus primeros papeles importantes y llegó cuando apenas tenía 11 años.

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Con tan solo 11 años consiguió su primer papel importante. Foto: IMDB.

“Educando a Helen” (2004). En este file Panettiere pudo compartir créditos con figuras de la talla de Kate Hudson y Joan Cusack.

En la historia interpretó a la adolescente Audrey, quien tras quedar huérfana, junto a sus hermanas, queda al cuidado de su tía, una modelo que vive la vida sin responsabilidades.

La película, dirigida por Garry Marshall, combinó comedia y drama y para Panettiere significó la oportunidad de consolidarse en Hollywood.

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“Ice Princess” (2005). Con esta historia, Panettiere entró al mundo de Disney.

La película seguía a Casey Carlyle (Michelle Trachtenberg), una estudiante que descubre su amor por el patinaje artístico. Hayden dio vida a Gen Harwood, una estrella del patinaje y la inspiración de la protagonista.

La cinta reforzó su presencia entre el público adolescente y llegó apenas un año antes de que su carrera despegara.

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“Triunfos robados 3: Todo o nada” (2006). Quizá su película más exitosa. En la historia, la actriz interpretó a Britney Allen, una capitana de porristas cuya vida cambia cuando debe mudarse y comenzar de cero en una nueva escuela.

La cinta, estrenada directamente en DVD en 2006, pertenecía a la franquicia iniciada por Kristen Dunst. Aunque no llegó a las salas de cine, se convirtió en una cinta de culto y llevó a Panettiere a la fama internacional.

Con este papel consolidó su carrera. Foto: IMDB.

"Te amo, Beth Cooper" (2009) . Ya convertida en una de las jóvenes estrellas de Hollywood, Panettiere protagonizó esta comedia romántica.

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En ella interpretó a Beth Cooper, la chica popular de una preparatoria a quien un estudiante le declara su amor durante el discurso de graduación. Lo que comienza como una confesión inesperada se convierte en una noche de situaciones fuera de control.

La película llegó en un momento en que Panettiere ya tenía una enorme exposición televisiva gracias a "Heroes", serie con la que se consolidó en la pantalla.

“Scream 4” (2011). Aunque la mayor parte de su trayectoria se desarrolló entre la comedia y el drama, el terror le permitió mostrar una de las facetas más recordadas de su carrera.

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En la cuarta entrega de la saga, Panettiere interpretó a Kirby Reed, una adolescente aficionada al cine de terror que termina involucrada en los asesinatos cometidos por Ghostface.

La película significó su entrada a una de las franquicias más icónicas del género. Kirby, además, se convirtió en uno de los personajes favoritos de los fans de la saga, al grado de que Panettiere retomó el papel años después.

“Scream 6” (2023). Estrenada más de una década después de la cuarta entrega, con este filme la actriz retomó uno de sus papeles más recordados.

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Aunque su aparición no tuvo el mismo peso que en "Scream 4", el regreso de Kirby fue uno de los elementos que conectaron la nueva etapa de la saga con las películas anteriores.

Scream VI. Fuente: Instagram @screammovies

El cine fue sólo una parte de la carrera de Panettiere. Su mayor popularidad llegó con Heroes", donde interpretó a Claire Bennet, la porrista con capacidad de regenerarse, y posteriormente con "Nashville", serie musical que le valió dos nominaciones al Globo de Oro.

En mayo de 2026, pocos meses antes de su muerte, Panettiere publicó el libro "This Is Me: A Reckoning", en el que habló sobre distintos episodios de su vida, como su adicción a las drogas y su depresión postparto.

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