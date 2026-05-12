La protagonista de "Triunfos robados", Hayden Panettiere, relató un difícil episodio que vivió al inicio de su carrera, cuando tenía apenas 18 años, y en el que según contó, una persona, que consideraba cercana, la puso en una situación de riesgo.

La actriz relató esta experiencia durante su participación en el podcast On Purpose with Jay Shetty, donde explicó que fue invitada a pasar unos días en un barco junto a varios amigos, sin imaginar lo que ocurriría después.

Panettiere, actualmente de 36 años, recordó que se encontraba disfrutando de la noche cuando su amiga la llevó hasta una habitación. “Ella me metió físicamente en la cama junto a un hombre muy famoso que estaba desnudo”, dijo.

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Según explicó, el hombre actuó como si se tratara de una situación completamente normal, algo que la impactó. Sin embargo, aseguró que el miedo también despertó su carácter. “Se me erizó la piel y me puse furiosa. Pensé: ‘Esto no puede estar pasando’”, comentó.

La actriz también señaló que se encontraban en alta mar, por lo que sentía que no tenía una forma segura de escapar del lugar. Ante ello, dijo que lo único que podía hacer era salir de la habitación y esconderse. “Me di cuenta de que no había nadie que fuera a empatizar con mi situación, que esto no era nada nuevo para ellos”, agregó.

Hayden Panettiere mencionó que, en aquel entonces, se sentía mucho más madura debido a la exposición pública que vivía, aunque ahora reconoce que no era así.

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“Aunque sentía que podía tomar decisiones saludables y seguras, no era plenamente consciente de lo que sucedía a mi alrededor”, expresó.

La exestrella infantil aborda este episodio en su libro de memorias "This Is Me: A Reckoning", que será publicado el próximo 19 de mayo.

Recientemente, Panettiere también habló sobre lo complicado que fue declararse bisexual y no poder vivir libremente sus relaciones con mujeres debido a la presión mediática y la presencia de paparazzis.