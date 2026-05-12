Alejandra Guzmán aprovechó la presentación de su nueva canción “Los que nos quedamos” para hablar de la reconciliación con su hija Frida Sofía y de su supuesto embarazo que tiene muy contenta a la cantante, quien podría debutar como abuela a los 58 años de edad.

La rockera aseguró que la relación con la nieta de Silvia Pinal está en buenos términos, dijo que hay comunicación al grado de que recibió felicitaciones en el Día de la Madre.

“Con mi maternidad tuve mucha paz, ya hablo con ella, me felicitó este día de las madres, bueno, el pasado, cosa que me llenó de alegría y que pues en algún momento también yo fui una rebelde y yo también le dije a mi mamá, es que no estabas, una vez me acuerdo que dijo, ´yo hice muchos sacrificios, incluyendo a mis hijos´ y me quedé helada porque es verdad, pero no me siento abandonada”, aseguró.

Sobre los rumores de embarazo de Frida, Alejandra hizo el comentario de que según los rumores el bebé está cerca, incluso compartió haberle preguntado a su hija por los meses de gestación que tiene, pero sin mencionar si hubo respuesta.

Lee también "¡Los niños no se tocan!", la súplica de Frida Sofía al recordar el abuso de su abuelo Enrique Guzmán

“La dejo que ella haga su vida, como a mí me dejó mi madre que yo hiciera la mía, pero creo que soy abuela, hay rumores, creo que deberíamos de preguntarle a Frida, porque ayer le puse, ´¿cuánto tienes?´… No sé, nada más salió un videíto y vino una amiga muy chismosa a mi casa y me dijo y pues no quiero desviar nada, pero la vida sigue y si voy a ser abuela, voy a ser muy yo, consentidora”, confesó.

¿Qué canción le compuso Alejandra Guzmán a su madre Silvia Pinal?

Sobre la canción que está estrenando y que tiene el retrato de Silvia Pinal creado por Diego Rivera como portada, la cantante dejó saber que dicho cuadro se encuentra actualmente en Estados Unidos siendo restaurado y próximamente lo mostrará cuando el trabajo termine.

El tema "Los que nos quedamos", dice, fue escrito por ella hace más de un año, cuando finalmente se atrevió a vivir el duelo por la muerte de la primera actriz sin la ayuda de otras sustancias como el alcohol.

“Lo hice después de dejar de tomar y de realmente vivir mi luto, lo quise hacer así, en mis cinco sentidos, así es como se debe de vivir y sentir, me siento muy en paz con todo lo que viví y con ella los últimos años”, explicó.

Lee también Frida Sofía se sumerge en el hielo; así combate la ansiedad

rad