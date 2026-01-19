Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, elude las preguntas relacionadas a Enrique Guzmán, a casi cinco años de que la joven diera a conocer los presuntos abusos sexuales que sufrió por parte de su abuelo, cuando todavía era menor de edad.

El empresario fue visto en el aeropuerto de la CDMX, ahí -durante el "chacaleo"- la prensa lo cuestionó acerca de cómo se encuentra su hija que, en los últimos meses, se ha mantenido lejos de la polémica y el ojo público.

Moctezuma confió que, durante las fiestas decembrinas, Frida se reunió con su familia paterna en una velada amena.

"Frida la pasó increíble, se la pasó en Miami, con sus hermanos, superbien, está muy bien, ahorita está a todo dar, de maravilla, muy contenta", expresó.

Indicó -además- que, en este momento, la joven está recuperándose de una lesión en el pie pero que, prontamente, visitará la CDMX.

Lo que no quiso responder fue los cuestionamientos relacionados al abuelo de Frida, Enrique Guzmán que, en abril de 2021, la joven señaló por, aparentemente, haber abusado sexualmente de ella cuando era sólo una niña.

Cuando Moctezuma escuchó el nombre del cantante, recurrió a la ironía, aseverando que no tenía ni idea de qué es la vida de Guzmán, sugiriendo que creía que, desde hacía tiempo, ya había trascendido.

"¿Sigue ese señor vivo?", bromeó y agregó:

"No sé la verdad, la verdad creo que (Frida Sofía) ya se liberó de todo eso".

Desde que su hija hizo esas declaraciones, su padre mostró su incondicional apoyo e indicó que, fue durante la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, que se enteró de la situación que Frida Sofía habría atravesado cuando era pequeña.

En su momento, el empresario tildó a su exsuegro de ser un hombre "desagradable", "libidinoso" y "abusivo".

