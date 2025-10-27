Más Información

confiesa que, por las noches, le habla a (Q.E.P.D.), su exesposa, declaración que causa sorpresa pues, luego de su intricado divorcio, en la década de los setenta, la diva y el cantante sostuvieron un vínculo distante.

Este fin de semana, el se presentó en La Maraka, donde interpretó gran parte de su repertorio, desbordado de grandes éxitos.

Al término del show, Guzmán fue captado por las cámaras, entre ellas, la de "Venga la alegría", la cual lo cuestionó acerca de cómo recordaría a doña Silvia, ahora que se acerca el y, posteriormente, el primer aniversario luctuoso de la actriz, quien perdió la vida el 28 de noviembre.

¿La respuesta de Enrique Guzmán?, sorprendió a todos los presentes, pues afirmó que no necesitaba esperar la llegada del Día de los Fieles Difuntos, como también se le conoce al 2 de noviembre, para recordar a la diva, ya que su recuerdo está latente en su día a día.

"Yo hablo con ella todas las noches", expresó.

Además, afirmó que doña Silvia le había regalado una de las cosas más valiosas de su vida; a sus hijos y .

"Ya sabes, es la madre de mis mejores hijos", dijo al matutino.

Guzmán es, además, padre de Daniela y Enrique, los hijos que tuvo a lado de Rosalba Welter, su esposa actual y que, en la actualidad tiene, 45 y 41 años, respectivamente.

En una entrevista que don Enrique concedió a "Historias Engarzadas" reflejó el gran amor que le inspiró Silvia Pinal, de la que nunca quiso divorciarse, pero ni sus esfuerzos por convencer a la actriz de seguir juntos sirvieron de mucho; ella habia descubierto uan de sus infidelidades.

"A mí se me seguía cuadrando el ojo, sí esa era la desgracia, yo seguía viendo mujeres guapas por todos lados, yo no quería divorciarme, yo cometí muchos errores, además, por la inercia de querer seguir casado, hace uno muchas tonterías, insistí demasiado y entonces, en vez de mejorarlo, se empeoró", reconoci

Fue así que el matrimonio de Pinal y Guzmán duró alrededor de nueve años, de 1968 a 1976.

