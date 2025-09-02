Más Información

La música romántica sigue viva, y una prueba de ello es la gira "La Caravana del Amor", que llegará al Auditorio Nacional este 7 de septiembre con un elenco de lujo: , Estela Núñez, Manoella Torres, Jorge Muñiz, Rocío Banquells, Carlos Cuevas y Los Panchos.

Más allá de lo musical, en la conferencia de prensa los artistas compartieron reflexiones, anécdotas y hasta posturas sobre temas polémicos como los narcocorridos y la música actual. Enrique Guzmán fue el más participativo y se mostró feliz de hablar con la prensa, a pesar de que no siempre la relación es cordial.

Enrique Guzmán recuerda cuando lo contrató gente “muy rara”

Con el humor que lo caracteriza y viéndose bastante bien de salud, Enrique Guzmán contó a la prensa un episodio de su carrera que lo dejó intranquilo:

“Me pasó una vez… me regalaron un coche y la señora muy guapa decía: cante lo que quiera. Pero de repente había mucha gente viendo hacia otro lado, muy rara. Yo dije: voy a cantar tres canciones y me voy”.

El intérprete admitió que sospechó que en aquella ocasión lo había contratado gente ligada al narcotráfico, aunque asegura que nunca tuvo certeza:

“Es muy difícil saber de dónde sale el dinero con el que te pagan. Yo me preocupé más que nadie, pero al final tuve que cobrar. No sabes qué tipo de gente hay en este país”.

Eso sí, el cantante aclaró que el público que acudirá a la "Caravana del Amor" es distinto:

“Los que van a venir el domingo son gente buena. Y el que nos paga también”, dijo entre risas.

Jorge Muñiz opina sobre los corridos tumbados y narcocorridos

El tema de los corridos modernos también salió en la conversación. Jorge “Coque” Muñiz defendió la existencia de estos géneros, asegurando que son un reflejo de la sociedad actual:

“El corrido tiene una raíz muy larga, desde la Revolución. En ese tiempo también eran atrevidos porque hablaban de los poderosos y de quienes hacían daño. Hoy es el lenguaje de los chavos, y no podemos satanizarlo”.

Muñiz, uno de los participantes en este concierto, enfatizó que lo que debería prohibirse no es la música, sino la violencia, debido a que han estado censurando artistas y canciones de este tipo de géneros:

“Si ahora hay un sector que canta lo que está viviendo, pues bienvenido. Tendríamos que prohibir la violencia, no a los artistas”.

La "Caravana del Amor" reunirá a varias de las voces más queridas de la balada romántica y el bolero en un solo escenario. El concierto se llevará a cabo el 7 de septiembre en el Auditorio Nacional cantando los temas clásicos de cada una de las agrupaciones y cantantes.

