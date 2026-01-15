Más Información

consideró que a diferencia de las canciones roqueras que interpreta desde hace seis décadas, las nuevas que integran géneros como el reggaetón están mal escritas y hablan de “barbaridades” que ni él mismo se atreve a repetir.

La declaración se dio esta mañana en una conferencia virtual que el intérprete de “La plaga” y “Tu cabeza en mi hombro” ofreció junto con Angélica María para dar a conocer “La despedida”, una gira de show musicales que tocará a la Ciudad de México el próximo 14 de febrero.

A pregunta expresa, Guzmán dio las razones de por qué la gente sigue oyendo canciones de los sesentas y su opinión sobre uno de los géneros dominantes de la actualidad.

“Las nuevas canciones son muy feas, son canciones mal escritas, canciones que hablan de cosas que no puedo siquiera repetir enfrente de mis niños chiquitos, no puedo con la cantidad de barbaridades que dicen ahora. Antes las canciones eran de amor, las letras eran de sentimientos, de corazón, ahora son una barbaridad”, expresó.

Angélica María, en tanto y sin mencionar títulos, apuntó que hay canciones buenas en reggaetón.

“Pero hay otras que están más vulgares y son directas. Y las que nosotros cantamos siguen gustando porque son canciones muy bonitas de amor y muy sinceras, muy de cómo las sentíamos”, subrayó.

Guzmán y la llamada “Novia de México” han sido figuras musicales desde hace seis décadas. En su momento fueron novios, pero después cada quien tomó su propio camino.

“La despedida” será una gira que hagan juntos, pues anteriormente han estado acompañados de otros cantantes de la época como Roberto Jordán y Alberto Vázquez.

El título del show, aclararon ambos, no es que vayan a retirarse de los escenarios, sino que fue una manera de bautizarla.

“Alguna vez dijimos que íbamos a estar juntos por única vez e hicimos diez conciertos seguidos. No es despedida, pero por las dudas”, bromeó Guzmán.

En esta ocasión no se contará con invitados especiales, por lo que se descarta la presencia de sus respectivas hijas, Alejandra Guzmán y Angélica Vale.

El repertorio será conformado por los éxitos de ambos, entre ellas “Ámame”, interpretada a dueto y “Tu sigues siendo el mismo”.

