100 nuevos "Semilleros Creativos", labores de reconstrucción por sismos finalizada y "México Canta", cómo destacados del Primer Informe

El laberinto de los extraviados

Recital de Ramón Vargas, en el Festival Cultura UNAM

“La aventura humana puede llegar a naufragar”: Amin Maalouf

Amin Maalouf obtiene el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025; su obra desafía el nacionalismo y la cerrazón religiosa

Claudia Sheinbaum dedica 2 minutos con 45 segundos a cultura y ciencia en primer informe

En los últimos días, circularon diversas versiones sobre el estado de salud de , pero fue su padre, el cantante , quien salió a aclarar la situación durante la conferencia de prensa del show en donde comparte escenario con Estela Núñez, Manoella Torres, Jorge Muñiz, Rocío Banquells, Carlos Cuevas y Los Panchos.

La Guzmán se alejó de los escenarios por salud, no por una adicción

El intérprete compartió que la llamada “Reina del rock” fue diagnosticada con hipertensión y recientemente se sometió a una cirugía en las cervicales de la cual actualmente se recupera sin complicaciones y aseguró que los rumores en torno a la salud de su hija no son ciertos:

“Son muy mentirosos, ayer comí con Luis Enrique y con Alejandra en mi casa. A mi hija le hicieron una operación que normalmente nos pasa a la gente que empieza a crecer, hay que quitarte esa parte del hueso”, explicó el cantante.

¿Por qué Alejandra apareció vendada en redes?

Asimismo, recordó que en algún momento la intérprete tuvo un problema en las manos debido a una lesión, pero destacó que ya fue atendida médicamente y se encuentra estable.

“Lo de la mano se lastimó con un golpe, no la cuidó, pero ya se la operaron y ya está bien”.

Otro de los rumores que han acompañado a Alejandra Guzmán en los últimos años es el de una supuesta recaída en las adicciones. Ante esto, su padre también dijo a los medios de comunicación que lo cuestionaron:

No ha recaído en las adicciones, No ha vuelto a beber, está feliz ”, detalló.

Con estas declaraciones, Enrique Guzmán dejó claro que su hija se encuentra enfocada en su recuperación y disfrutando de una etapa tranquila en su vida.

Finalmente al ser cuestionado sobre una posible reconciliación entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, el cantante prefirió no dar detalles, asegurando que se trata de un asunto estrictamente familiar:

“Ese tema se tiene que tratar desde la intimidad, no con la prensa”, puntualizó.

