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Un video reciente de , desató versiones en redes sociales sobre un posible embarazo. La modelo apareció durante el fin de semana en una reunión con amigos, donde también pareció presumir un nuevo romance, y algunos detalles de su look llamaron la atención de los internautas.

En el clip, se ve a Sofía siendo abrazada por un hombre mientras ambos bailan al ritmo de un dj. Más adelante, frente a un espejo y de perfil, su vestido negro dio la impresión de estar abultado en la zona del abdomen, mientras el hombre le tocaba la pancita. En otras tomas también se le ve fumando un vape y sosteniendo una copa; detalles que confundieron a algunos usuarios.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

¿Alejandra Guzmán se convertirá en abuela?

La cantante aclaró la situación con un audio enviado al programa ¡Siéntese quien pueda!, donde desmintió los rumores sobre su vida personal:

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“Qué risa, no estoy embarazada. Aparte estoy fumando un vape, ¿cómo voy a estar fumando estando embarazada?”, dijo entre risas.

Con humor, también cuestionó si en el video se veía “gorda o qué ped”. Frida aprovechó para negar que tenga actualmente una pareja sentimental.

Frida Sofía enfocada en sus proyectos

Más allá de las polémicas y la atención mediática, Frida Sofía ha centrado su atención en sus proyectos personales. En 2023 participó en el programa !Mira quién baila", convirtiéndose en una de las artistas más destacadas de la edición, aunque no concluyó el concurso.

La cantante y modelo también lanzó su marca “Frida Sofía: La loca inteligente”, con joyería, anillos, aretes, pulseras y collares, de estilo vintage, boho chic y glam, así como productos de cuidado facial como cremas y masajeadores, enfocados en un aspecto saludable para sus clientes.

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