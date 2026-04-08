Hoy, Joan Sebastian cumpliría 75 años, el cantante fue homenajeado en su natal Juliantla, Guerrero, donde le cantaron "Las Mañanitas"; mañana, su hijo Julián Figueroa, cumplirá tres años de fallecido, y fue justo unas horas antes de perder la vida, que el también hijo de Maribel Guardia se sinceró y le dedicó a su papá lo que sería el último mensaje.

Julián estaba despegando con éxito su carrera musical, estaba viviendo en familia con Imelda Garza y su hijo José Julián, cuando un infarto terminó con su vida el 9 de abril de 2023.

En un texto crudo, honesto y sin filtros, Julián dejó claro que, para él, Joan Sebastian nunca sería solo una leyenda, sino una ausencia irreparable.

Joan Sebastian falleció a los 64 años el 13 de julio de 2015 a causa de un cáncer de huesos (mieloma múltiple) que padeció durante 16 años. El cantautor falleció en su rancho en Teacalco, Guerrero, tras una larga batalla contra la enfermedad, que incluyó recaídas y tratamientos desde 1999.

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El último mensaje que Julián Figueroa

Julián nunca se recuperó de la muerte de su padre Joan Sebastian, así lo ha contado su madre Maribel Guardia en varias ocasiones, tal vez ese último mensaje que compartió el 8 de abril de 2023, fue un reflejo de la profunda tristeza que sentía por la ausencia de Joan.

Se trató de un texto profundamente íntimo en el que Julián rompió con la narrativa común del duelo “superado con el tiempo”, es más, enfatizó que el dolor que sentía crecía, no disminuía.

Julián subrayó con su reflexión que el vínculo afectivo estaba por encima de cualquier logro material o reconocimiento; acompañó el mensaje.

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"Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va.Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁ. Al demonio con los Grammys con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más.Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mi", se lee.

Julián Figueroa dedicó su último mensaje en redes sociales a su padre, Joan Sebastian, el cual acompañó con la foto en la que aparece cuando era niño.

Julián falleció el 9 de abril de 2023 a los 27 años en la Ciudad de México a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Fue encontrado sin vida en su domicilio.

Recientemente se dio a conocer que el hijo de Maribel Guardia tenía un implante de naltrexona, sin embargo, la cantante y actriz aclaró que el dispositivo en nada tuvo que ver con la muerte de su hijo.

Dicho implante ayuda a tratar la adicción al alcohol y a los opioides, bloqueando sus efectos gratificantes y reduciendo drásticamente la ansiedad por el consumo.

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