Actores muestran descontento frente a las recientes elecciones de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), luego de que la planilla RosaAzul, presidida por Omar Fierro, obtuviera mayoría de votos y, mientras acusan que se trató de un fraude, Rodrigo Vidal sugiere que, si Fierro, está involucrado en el proceso, no duda que se haya cometido algún tipo de anomalía.

Alejandra Lei, Dobrina Cristeva y Reynaldo Rossano son algunos de los actores que han expuesto su inconformidad, tras los comicios 2026 - 2030 de la ANDA; exponen que no participaron en la votación digital y que, además, esta no garantiza que el proceso se realizase con transparencia.

Cristeva dijo a la prensa que el presunto fraude habría sucedido, debido a que las votaciones se realizaron de forma digital, a través del Sistema Remoto de Votación Laboral (Sirvolab), en el cual -afirma- no se necesita contar con la credencial de la ANDA, por lo que personas ajenas a la asoción podrían haber votado.

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"Tendríamos que haber sido parte del proceso digital y no lo fuimos y eso, la verdad, no nos da confianza; para votar en el sindicato, hace falta la credencial de la ANDA, que todos tenemos, entonces, las regulaciones y los requerimientos que pide Sirvolab son totalmente independientes a ser socio de la ANDA y, en ese sentido, eso imposibilitó".

Por su parte, Alejandra Lei afirmó que, en su momento, fue convocada por los integrantes de la planilla RosaAzul para formar parte de sus miembros, por lo que fue testigo de cómo se organizaban y, al ver que su procedencia no era la correcta, decidió mostrar las pruebas del presunto fraude ante el Centro Federal de Conciliación y Regristro Laboral.

La gravedad -plantea Lei- es que el comité que sigue en funciones, habría sido el que estaba impulsando la campaña de la planilla RosaAzul, cuando se supondría que no tendría que tener ningún tipo de involucramiento.

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"No es que lo sé de terceras personas, lo sé yo, porque yo estuve en el chat, porque a mí me buscaron para estar en esa planilla y yo me salí, justo porque vi que las cosas que estaban haciendo, no van para nada con mi accionar, mi manera de proceder; mandé mis pruebas a Centro, a título personal, yo tengo todas esas pruebas", argumentó.

Esta información fue difundida por Frank Favela, en su portal de noticias "Frankesas" y, Rodrigo Vidal, fue uno de los que comentó la publicación, afirmando que, si Omar Fierro, líder de la planilla RosaAzul, se convierte en el futuro secretario general de la ANDA, era porque, posiblemente, sí hubo irregularidad durante el proceso de elección.

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Esto escribió:

"Si está Omar Fierro, es muy probable que sí haya algo chueco".

Fue cuando Favela contactó a Vidal para conocer el porqué de su afirmación; así, el actor le contó que, años atrás, se asoció con Fierro y el fin de su relación como socios no terminó muy bien.

"Él me dijo, ´yo tuve una experiencia con Omar Fierro, en un negocio familar, nos asociamos, salimos mal, porque no está hecho ni es apto para liderar proyectos´, dijo Favela.

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