Hayden Panettiere pasó prácticamente toda su vida frente a una cámara. Antes de aprender a hablar ya aparecía en comerciales y, con el paso de los años, se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de Hollywood, gracias a proyectos como "Heroes" y "Nashville".

La actriz murió este domingo a los 36 años, una noticia que sacudió al espectáculo internacional.

El fallecimiento fue confirmado por su padre, Skip Panettiere, a través de un comunicado en el que la describió como “una persona increíble” y “una fuerza de la naturaleza”.

Lee también Muere la actriz Hayden Panettiere a los 36 años

¿Quién era Hayden Panettiere?

Originaria de Nueva York, Hayden Lesley Panettiere comenzó a trabajar cuando apenas tenía 11 meses, primero en comerciales y posteriormente como actriz infantil.

Durante su niñez trabajó en producciones como "One Life to Live"; sin embargo, su primer personaje importante en la pantalla grande llegó en el 2000, cuando participó en "Duelo de titanes", cinta protagonizada por Denzel Washington.

[Publicidad]

Se ganó el cariño del público con sus apariciones en "Malcolm el de en medio", "Educando a Helen", "Sueños sobre hielo" y "Triunfos Robados 3: Todo o nada", donde interpretó a la porrista Britney Allen.

Su salto a la fama internacional ocurrió seis años después, con la serie "Héroes" donde interpretó a Claire Bennet, una adolescente capaz de regenerar su cuerpo.

"Era como un sueño hecho realidad para mí", confesó la actriz sobre su personaje en una entrevista por el 20 aniversario de la serie.

[Publicidad]

Pero su carrera fue mucho más allá de las historias románticas y juveniles, dio el salto al terror cuando dio vida a Kirby Reed en "Scream 4: Grita de nuevo", personaje que se convirtió en uno de los más recordados de su trayectoria.

Fuera de las pantallas, su vida atravesó etapas muy difíciles. Después del nacimiento de Kaya, en 2014, habló públicamente de la depresión posparto y los problemas de adicción que atravesó y que la llevaron a ceder la custodia de la pequeña.

También relató haber vivido violencia durante su relación con Brian Hickerson. Estas experiencias, junto con su infancia dentro de Hollywood, fueron abordadas en sus memorias "This Is Me: A Reckoning", publicadas en 2026.

[Publicidad]

En 2023 enfrentó además la muerte de su hermano menor, Jansen Panettiere, a los 28 años, una pérdida que reconoció como uno de los momentos más dolorosos de su vida.

Lee también De "Triunfos robados" a "Scream" las películas que marcaron la carrera de Hayden Panettiere