La Inteligencia Artificial (IA) comienza a modificar la manera en que se realizan algunos procedimientos odontológicos en México. Desde la generación de imágenes tridimensionales de la boca hasta el diseño digital de sonrisas y la fabricación robotizada de coronas y carillas, estas tecnologías permiten reducir tiempos y aumentar la precisión de determinados tratamientos.

Una de las especialistas que ha incorporado estas herramientas a su práctica es la doctora Liliana Bueno, odontóloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con estudios en Harvard y más de tres décadas de experiencia profesional.

Bueno explica que la utilización de IA permite analizar no sólo la dentadura, sino también las características del rostro del paciente para planear procedimientos de reconstrucción y estética dental.

“La IA nos ayuda a acelerar los procesos, haciendo imágenes en 3D de la boca de los pacientes, igual que en el diseño de sonrisas con mayor precisión, porque analiza el rostro de la persona”, señala.

De acuerdo con la especialista, procedimientos que anteriormente requerían un trabajo prácticamente artesanal ahora pueden comenzar a visualizarse en cuestión de minutos. A ello se suma el empleo de equipos robotizados para elaborar coronas y carillas.

Dra. Liliana Bueno. Foto: cortesía

Esta integración de distintas tecnologías forma parte de lo que en odontología se conoce como flujo digital, un sistema que permite llevar varias etapas del diagnóstico, planeación y fabricación de piezas dentales a plataformas digitales.

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Prevención de caries, otro de sus campos de trabajo

Más allá de la incorporación de tecnología a los tratamientos estéticos y reconstructivos, Bueno ha trabajado en la prevención de uno de los problemas de salud bucal más frecuentes: la caries.

Entre sus aportaciones se encuentra el desarrollo de un recubrimiento destinado a evitar la aparición de caries, particularmente entre menores de edad.

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La experiencia con este método derivó también en una vertiente social. A través de una fundación encabezada por la odontóloga se brinda atención a niños de familias de escasos recursos, seleccionados mediante estudios socioeconómicos y otros criterios.

De acuerdo con Bueno, cerca de 3 mil menores reciben apoyo cada año, una labor en la que participan también empresas que aportan recursos para sostener el programa.

“Es también una de las dichas más grandes ayudar a la gente, especialmente a esos niños”, afirma la especialista.

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Atención dental fuera del consultorio

La práctica de la odontóloga se ha extendido además a centros de trabajo. Para ello dispone de unidades móviles acondicionadas como consultorios dentales, que permiten trasladar servicios de salud bucal hasta las instalaciones de distintas empresas.

Su trayectoria profesional también ha generado la llegada de pacientes procedentes del extranjero, principalmente de Estados Unidos, fenómeno conocido como turismo dental, en el que pacientes viajan a México para someterse a tratamientos que pueden representar un costo menor que en sus países de residencia.

Bueno atribuye parte de esa presencia internacional a su participación en conferencias, actividades docentes y publicaciones especializadas.

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Foto: cortesía

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A tres décadas de haber iniciado su carrera, la odontóloga considera que la transformación tecnológica de su especialidad continuará avanzando. Para ella, herramientas como la Inteligencia Artificial no sustituyen la experiencia del especialista, pero sí pueden convertirse en instrumentos para hacer más rápidos y precisos algunos procedimientos y ampliar las posibilidades de atención para los pacientes.

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