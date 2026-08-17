Entender las tablas de información nutrimental continúa siendo un reto en México. Así lo reflejan datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), los cuales señalan que únicamente 2 de cada 10 adultos en el país comprenden o utilizan activamente esta información al momento de adquirir sus productos.

En un mercado donde la oferta alimentaria es cada vez más amplia, interpretar correctamente las etiquetas de los productos se ha convertido en una herramienta clave para combatir la desinformación alimentaria y tomar decisiones conscientes en favor del bienestar del hogar.

En ese contexto, Nestlé México comparte puntos clave para aprender a leer las tablas de información nutrimental de forma sencilla, rápida y, sobre todo, útil para los consumidores.

Leer correctamente las etiquetas nutrimentales ayuda a tomar decisiones de compra más informadas para el bienestar del hogar. Foto: Cortesía

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¿Por qué es importante interpretar las etiquetas de los productos?

Las etiquetas de declaración nutrimental son una herramienta que permite tomar mejores decisiones al momento de adquirir un producto. "Queremos que las familias vean el bienestar como algo alcanzable y cotidiano”, comenta Ana Villarreal, gerente de Bienestar y Nutrición en Nestlé México.

Su importancia radica en que proporcionan información detallada sobre el contenido de energía y nutrimentos, datos que deben tomarse en cuenta de acuerdo con las necesidades y requerimientos de cada hogar.

"Aprender a leer las declaraciones nutrimentales ayuda a entender cómo incorporar un producto de manera informada y en las cantidades correctas a nuestra alimentación cotidiana”, agrega Villarreal.

La porción: el primer dato para leer una tabla nutrimental

La recomendación inicial que hace la compañía para interpretar los valores nutrimentales es revisar la porción; un dato ubicado en la parte superior de las etiquetas e indicado en gramos, piezas o mililitros. Esta información no señala la cantidad recomendada de consumo, sino la cantidad de producto considerada para realizar la declaración nutrimental.

La declaración nutrimental funciona como una radiografía del producto, pues permite conocer datos importantes como calorías, azúcares añadidos, grasas saturadas y grasas trans, nutrimentos cuyo consumo debe considerarse con moderación.

La información nutrimental permite comparar productos y elegir opciones acordes con las necesidades de cada familia. Foto: Cortesía

Además, las tablas de información nutrimental incluyen nutrientes necesarios para el bienestar, como proteínas, fibra, vitaminas y minerales. Estos últimos suelen expresarse en porcentaje del Valor Nutrimental de Referencia (%VNR), que indica cuánto aporta una porción del producto.

Hábitos para comparar productos y elegir con más información

Consciente de la importancia de que las familias sepan interpretar las tablas de información nutrimental para impulsar una alimentación equilibrada, Nestlé México sugiere implementar algunos hábitos al momento de realizar una compra.

En primer lugar, señala que es importante revisar la porción. Esto permite reconocer la cantidad incluida en un envase y, si se trata de varias porciones, realizar el cálculo correcto del valor nutrimental.

También invita a los consumidores a comparar marcas antes de elegir un producto, con el fin de tomar la decisión que más se adapte a las necesidades nutrimentales del consumidor final.

Además, sugiere dar preferencia a las opciones con menor contenido de azúcares, grasas saturadas y sodio. La compañía añade que todos los alimentos pueden formar parte de una dieta correcta, siempre que se consideren la moderación, el equilibrio y la frecuencia de consumo.

Revisar la porción, los nutrimentos y el %VNR es clave para interpretar mejor las etiquetas de los alimentos. Foto: Cortesía

Sin embargo, recalca la importancia de consultar a un profesional de la nutrición que oriente sobre un plan de alimentación acorde con gustos, preferencias y necesidades individuales y familiares. Así, la interpretación de las tablas de declaración nutrimental puede convertirse en un paso cotidiano para elegir mejor y avanzar hacia un estilo de vida equilibrado.

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