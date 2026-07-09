Con más de 2.3 millones de seguidores en Instagram y una comunidad que la ha acompañado desde sus inicios en redes sociales, Karina Torres llegará a La casa de los famosos México con una petición para sus fans: no crear una versión idealizada de ella antes de verla dentro del reality show.

La influencer, confirmada como la segunda habitante de la nueva temporada del show de Televisa/Univision, que inicia el 26 de julio en Las Estrellas y ViX, asegura que su objetivo será que el público conozca una faceta más cercana de su personalidad.

“He platicado con la gente de las redes sociales, en mis en vivos les he comentado que no se hagan expectativas hacia mí, que me disfruten, me conozcan, porque tal vez no puedo ser quien ellos pensaron o quisieron”.

Desde 2017, Karina forma parte de Las Perdidas junto a Wendy Guevara y Paola Suárez, grupo que nació después de un video viral donde contaban que se habían perdido en un cerro. Torres asegura que cada una ha construido un camino propio, sin dejar atrás la historia que las une.

“Cada una de nosotras tenemos nuestra esencia, somos únicas, somos diferentes, aunque a veces seamos muy parecidas”, explica.

“Ando intrigada de saber quién más va a estar (en LCDLF). Yo digo que no voy a planear nada estando acá afuera, todo se va a dar estar adentro, ahí vamos a conocernos todos”.

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