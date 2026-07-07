Durante más de cinco décadas, Ernesto Laguardia ha dedicado su carrera a construirse una imagen como el galán correcto de la televisión, asociada a la disciplina, la educación y los valores familiares. Ahora, el actor de 66 años pondrá esa reputación a prueba al convertirse en el primer habitante confirmado de "La casa de los famosos México".

Consciente de que el reality ha cambiado la percepción que el público tiene de varias figuras del espectáculo, Laguardia asegura que no entrará a la casa con una estrategia basada en el conflicto y la polémica; por el contrario, será él mismo, sin máscaras, y usará sus valores como la herramienta principal para avanzar en la competencia.

"A veces dicen: 'Yo tengo estrategias de molestar a todos', pero mi estrategia es entrar con una educación, con mis valores, con mis límites. Sé hablar con crudeza, con rudeza tal vez, pero sé hasta dónde... y nunca pelear por la comida, que en otros lugares se me ha hecho tremendo", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

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El actor está convencido de que la convivencia diaria también servirá para derribar algunas ideas preconcebidas que el público tiene sobre su personalidad; por ello, más que ocultar quién es, espera que puedan conocer diferentes facetas suyas.

"Voy a hacer amigos, voy a conocer gente y los límites de Ernesto Laguardia. Mucha gente dice: 'Es muy enojón', pero nunca me han visto. Sí tengo mi carácter y 54 años de carrera te forjan ese carácter; no agresivo ni enojón, sino que te enseña a poner límites, saber hablar las cosas y enfrentarlas", agregó.

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Para el protagonista de "Quinceañera" el formato no es del todo desconocido; ya que tuvo la oportunidad de conducir un proyecto similar en los Estados Unidos, lo que sí le emociona es cambiar los papeles.

"Hay que conocerlo, hay que estar adentro. Este es el programa más importante en la empresa. Hay que hacerse presente en uno de los grandes acontecimientos de la televisión. A mí me faltaba estar como habitante, porque ya había conducido un programa así en Miami de 'Los protagonistas'".

La nueva temporada de "La casa de los famosos México" arrancará transmisiones el próximo 26 de julio a través de la señal de Las Estrellas y el 24/7 podrá verse en ViX.

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