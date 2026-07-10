Durante más de 20 años, Ximena Herrera ha aprendido a transformarse frente a una cámara. Ha interpretado villanas, mujeres fuertes y personajes con historias alejadas de la suya en producciones como El Señor de los Cielos y Corazones al límite. Ahora enfrentará un papel distinto: ser ella misma.

La actriz llegará a La Casa de los Famosos México sin diálogos escritos ni un personaje que construir, algo que considera una oportunidad para acercarse al público desde otro lugar.

“Me emociona mucho que me conozcan como Ximena. Llevo 22 años actuando y amablemente los productores me contrataron para hacer un personaje que no soy yo. Es la primera vez que me contratan para ser yo”, dice Herrera a EL UNIVERSAL.

La actriz reconoce que no tiene intención de crear una estrategia basada en aparentar algo distinto a lo que es fuera de cámaras. Su objetivo, asegura, será mantener la calma y actuar conforme avancen las relaciones dentro del reality.

Su muñeca para el reality está acompañada por una figura que emula al perrito de una de sus amigas. Foto: TELEVISA

“No, yo creo que es reaccionar a lo que las demás personas hacen o dicen de la manera más congruente. Voy a tratar de mantener el equilibrio y la calma”, comenta.

Aunque busca entrar desde la tranquilidad, Herrera también acepta que tiene un carácter fuerte y que existen situaciones en las que no suele quedarse callada.

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“No me voy a dejar tampoco porque así tampoco soy en la vida. No dejo que la gente me mangonee o que me mande. Tengo mi carácter”.

Uno de los mayores desafíos será la convivencia, pues admite que hay ciertas actitudes cotidianas que podrían poner a prueba su paciencia, especialmente cuando se trata del respeto por los espacios compartidos.

“La injusticia me desagrada en muchos aspectos. Por ejemplo, si una persona come y deja el plato esperando a que alguien más lo lave, no me parece; o que no tengan cuidado con el baño, que no sean considerados con los demás”, señala. Hasta ahora, la actriz aún desconoce con quiénes compartirá completamente esta experiencia, aunque sabe que dentro de la casa se reencontrará con Ernesto Laguardia, a quien conoce desde hace varios años.

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“A Karina no he tenido el gusto de conocerla. A Ernesto lo conozco de hace muchos años atrás, pero tiene un lapso de tiempo grande que no lo veo. Pero vamos a ver cuántos participantes más entran”, dice.

Después de una trayectoria construida entre libretos, llamados y personajes, Ximena llegará a este escenario sin indicaciones y de retos el próximo 26 de julio a través de la señal de ViX y Las Estrellas.

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