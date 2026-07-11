Shows familiares

La oferta familiar combina patinaje, personajes, humor, acrobacias y tradición.

Disney On Ice: ¡Vive la magia! Mickey y Minnie guían un recorrido sobre hielo por los mundos de Frozen, Moana, Zootopia y Toy Story. A. Nal., hasta 26 jul. | $550-$2,900.

Les Clowns. “BoBo”, “RuLo” y “Chaz” celebran el arte del payaso con rutinas cómicas y distintos números circenses. Carpa Astros Atizapán, 23 jul.-16 ago. | $220-$798.

Conciertos

El verano sonará a pop, regional, balada y K-pop en algunos de los recintos más grandes.

Harry Styles. El exintegrante de One Direction vuelve con Together, Together, un show en cinco actos, escenario de 360 grados y canción sorpresa. E. GNP, 31 jul.; 1, 4, 7, 8 y 10 ago. | $1,091-$6,574

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Grupo Firme. Eduin Caz y compañía armarán una gran fiesta con La última peda, sus mayores éxitos, mariachi, banda sinaloense y espectáculo multimedia.E. GNP, 17 y 18 jul. | $856-$4,550

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Mijares sinfónico. Mijares interpretará temas como El privilegio de amar, Uno entre mil y Corazón salvaje con orquesta, homenajes e invitados sorpresa. A. Nal., 31 jul. | $350-$4,050

ENHYPEN. La banda surcoreana llegará por primera vez a México con un montaje de estética oscura, tecnología y temas como “Bite Me” y “Drunk-Dazed”. Arena CDMX, 11, 12 y 14 jul. | $836-$5,620.

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Teatro y musicales

El reencuentro de un musical emblemático convive con dramas sobre justicia y competencia, además de montajes familiares sobre migración y la defensa del ajolote.

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Hoy no me puedo levantar: 20 años después. Parte del elenco original se reúne para recordar el musical de Nacho Cano con canciones, nuevas coreografías y anécdotas de su primera temporada en México.CC Teatro 1, 25 y 26 jul.; 1, 2, 8, 29 y 30 ago.; 5, 6 y 7 sep. | $1,860-$4,216

Réquiem. Una fiscal y un sacerdote esperan la ejecución de un niño de 11 años mientras discuten sobre fe, justicia y compasión. Foro Shakespeare, 17 jul.-30 ago. | $400-$650

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El método Grönholm. Cuatro aspirantes a un puesto ejecutivo enfrentan una prueba de selección marcada por secretos, traiciones y enfrentamientos. Teatro Xola, 11 jul.-30 ago. | $500-$700

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Martina y los hombres pájaros. Una niña compara con aves a quienes emigran al norte y enfrenta la partida de su padre, quien busca una vida mejor para su familia. T. Sergio Magaña, 25 y 26 jul.; 1 y 2 ago. | $212.

Ayólotl: corazón de agua. Títeres de mesa y objetos muestran las amenazas que enfrenta el ajolote para sobrevivir en Xochimilco, como la contaminación, fumigaciones o el turismo irresponsable. T. Casa de la Paz, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 jul. | $180

Realidad virtual

Luna: la experiencia inmersiva. El público participa en la misión Apollo 11 y vive el entrenamiento, el despegue, la órbita y el alunizaje, acompañado por audios reales de la NASA. Samara Satélite, jue.-dom., hasta 3 oct. | Desde $250.

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