Chalco, Méx.— En apoyo a Alfonso “N”, director de la Unidad Pedagógica y Cultural Celestín Freinet de Ixtapaluca, acusado de abuso sexual en agravio de un niño de cinco años, maestros se manifestaron al exterior de los Juzgados Penales de Chalco, pues aseguran es inocente.

En el inmueble del Poder Judicial del Estado de México llegaron mostrando cartulinas con consignas como “exigimos la estricta protección, garantía y salvaguarda de sus derechos y seguridad para nuestras escuelas”, “unión, justicia y dignidad para el profesor Alfonso”.

Al director de la escuela situada en la colonia 20 de noviembre de Ixtapaluca, lo presentaron el jueves por la tarde-noche ante la autoridad judicial para que sea definida su situación jurídica por el presunto delito y está a la espera de la audiencia inicial de formulación de imputación.

“Reiteramos de manera categórica que este movimiento pacífico nace del atropello sufrido en el plantel, donde las autoridades municipales irrumpieron por la fuerza poniendo en riesgo al alumnado. La prioridad en todo momento fue, es y será salvaguardar la integridad de los estudiantes; por ello, exigimos la estricta protección y garantía de los derechos de los profesores agraviados”, señalaron los manifestantes.

El otro docente, José Luis “N”, hermano de Alfonso, fue dejado en libertad, luego de que había sido detenido por el delito de resistencia durante un enfrentamiento entre policías municipales de Ixtapaluca contra maestros y padres de familia, ocurrido el martes pasado en las instalaciones de la institución educativa.

Durante el arresto, unos 60 policías se enfrentaron con padres de familia, quienes acusaron un presunto abuso de autoridad de los oficiales, ya que habrían ingresado por la fuerza al plantel.

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Luego de la detención de Alfonso “N”, ese mismo martes 7 de julio, maestros de la escuela bloquearon la autopista México-Puebla, y el miércoles volvieron a protestar en dicha vialidad.

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