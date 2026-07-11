Ciudad Juárez— El calor, la proliferación de perros en las calles y hasta el acumulamiento de desechos y tiliches en viviendas han provocado en este verano que esta ciudad enfrente una crisis por la enfermedad conocida como rickettsiosis, la cual se transmite por la mordedura de garrapata.

De acuerdo con autoridades locales, esta enfermedad se convirtió en 2026 en un mal endémico, por lo cual se tuvieron que reforzar las acciones preventivas, fumigaciones e incluso la desparasitación y esterilizaciones de mascotas, ya que hasta el 8 de julio sumaban 22 muertes sólo en Juárez, de las 32 que se reportan en todo el estado.

La mayor parte de los casos de esta enfermedad se registra en el suroriente de la frontera, donde tanto los perros en situación de calle como aquellos con hogar suelen estar infestados de garrapatas.

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¿Qué es la rickettsiosis?

Daphne Patricia Santana Fernández, titular de la Dirección de Salud Municipal, detalla que la rickettsiosis es una enfermedad provocada por una bacteria que se transmite principalmente a través de garrapatas, aunque también puede ser propagada por piojos.

La titular de salud explica que los primeros signos de la enfermedad pueden confundirse con otros padecimientos, ya que inician con fiebre, malestar general y dolor de garganta, pero pueden evolucionar rápidamente a complicaciones graves como la aparición de manchas en la piel y la necesidad de hospitalización.

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Señaló que entre las principales medidas preventivas destacan mantener la limpieza en los hogares, evitar acumulación de objetos, reforzar la higiene personal y acudir de inmediato a una unidad de salud ante cualquier síntoma.

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Los casos

De acuerdo con el seguimiento periodístico de EL UNIVERSAL, en las últimas semanas se han presentado casos de rickettsiosis en personas jóvenes, incluso una mujer perdió la vida recientemente luego de que se reportara que al momento de que se localizó el cuerpo estaba infestado de garrapatas.

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El caso causó el asombro de vecinos de la colonia Del Parque, ya que, de acuerdo con reportes locales, la mujer de aproximadamente 52 años fue localizada sin vida en una vivienda en las calles Chapultepec y Belice.

Desde que se levantó el cuerpo, por el Servicio Médico Forense (SEMEFO), se reportó que estaba infestado de garrapatas, ya que se decía que la víctima se dedicaba a rescatar perros.

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Otros casos se han dado en jóvenes, por ejemplo, está el de Ana, una adolescente de 19 años que en mayo pasado perdió la vida tras presentar la mordedura de una garrapata.

También se han reportado casos en adolescentes de 15 y 16 años, quienes han estado hospitalizados durante semanas por la enfermedad.

A la fecha, se trabaja en reducir los contagios en la comunidad, ya que además del reto de la proliferación de garrapatas con esta enfermedad, está la gestión de pruebas diagnósticas, debido a que Ciudad Juárez no cuenta con un laboratorio estatal de salud pública, por lo que se trabaja para agilizar el envío de muestras al estado de Chihuahua y reducir los tiempos de respuesta.

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César Díaz, titular de la Dirección de Ecología, explicó en entrevista para EL UNIVERSAL que la rickettsia es una enfermedad ya endémica en Ciudad Juárez, de la cual cada vez hay más casos y por lo tanto debe haber más acciones para prevenirla.

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“Por ejemplo, ahorita hemos estado ya conteniendo el índice de muertes porque comenzó muy rápido en el año, estábamos preocupados. En dos o tres meses ya llevábamos más de 15 —fallecidos—, ahorita llevamos 22; con este último caso de la señora que se encontró sin vida, pero teníamos cuatro semanas con 21”, detalló.

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En cuanto a cifras, indicó que el reporte que tienen de la Jurisdicción Sanitaria es de 22 personas fallecidas en Juárez, y 32 muertes por esta enfermedad en todo el estado. Los casos serían en niños, jóvenes y adultos, siendo la población menor de cinco años la más vulnerable.

En cuanto a contagios o casos sospechosos, serían alrededor de 60 en todo el estado hasta los primeros días de julio.

Dijo que para poder hacer frente a la crisis que se registra en la ciudad por esta enfermedad, se capacitó al personal de Ecología en el tema de fumigación, para así poder atender de manera correcta las zonas afectadas por la propagación de la garrapata. Además, se han realizado dos foros binacionales para preparar tanto a la ciudadanía como al sector salud.

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“Al día de hoy llevamos ya más de 14 mil 300 fumigaciones en las zonas afectadas; se han impactado 17 colonias en 24 lugares específicos, en partes muy grandes”, indicó.

Díaz asegura que uno de los factores que llevaron a esta propagación es el crecimiento de animales en situación de calle en la ciudad.

Las zonas más afectadas de Juárez serían a la fecha el suroriente de la localidad, donde existen zonas con proliferación de perros callejeros, calles sin pavimento y casas con acumulación de tiliches.

Las acciones de prevención van a continuar, sobre todo las fumigaciones, para con ello continuar erradicando la propagación de la garrapata y la enfermedad por ésta.

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