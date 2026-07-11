Ciudad Victoria.— La banca de desarrollo y el gobierno estatal tamaulipeco refrendaron la alianza para impulsar proyectos estratégicos y fortalecer a las empresas, así como respaldar los proyectos prioritarios y de financiamiento, capacitación y asistencia técnica para el sector productivo.

En la Primera Sesión del Consejo Consultivo de Nafin y Bancomext, realizada en el Salón Independencia de Palacio de Gobierno en esta capital tamaulipeca, el director de esta banca Carlos Torres Rosas, reconoció el avance de los proyectos estratégicos que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena).

“Ustedes son quienes están en campo, quienes platican con el resto de las empresas, quienes saben justamente dónde están las oportunidades, y para nosotros es muy importante escucharles, entablar un diálogo directo y poder plantearles cómo podemos apoyarles desde la Banca de Desarrollo”, expresó.

Américo Villarreal expuso las ventajas estratégicas del estado, su vocación logística y la gran capacidad de industrialización y de petroquímica, además de la suficiencia del recurso hídrico, principalmente en la región centro y zona sur, lo que permitirá seguir dando esta gran vocación de oportunidad y desarrollo.

Javier Ávila Martínez, ejecutivo de Nacional Financiera en Tamaulipas, informó que en la reunión se acordó intensificar la promoción conjunta en territorio por parte de Nafin, para llegar a más empresarios en todo el estado, estableciendo compromiso de fechas y eventos para poder darle seguimiento puntual al mismo. También acordaron generar una ventanilla en el Fondo Tamaulipas para el programa de financiamiento del Plan México.

Ninfa Cantú Deándar, secretaria de Economía en Tamaulipas, consideró que gracias al liderazgo del gobernador Villarreal Anaya y al compromiso de Nacional Financiera se ha consolidado una alianza estratégica que hoy ofrece resultados concretos para las micro, pequeñas y medianas empresas.

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Destacó que el mejor ejemplo es el programa Crédito Impulso, que desde agosto de 2023 ha otorgado 910 financiamientos en los sectores comercial, industrial y de servicios, en 19 municipios, logrando proteger y consolidar casi 20 mil empleos, mientras que, a través del Fondo Tamaulipas, en sólo tres años se han colocado cerca de 2 mil millones de pesos en financiamiento productivo.

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