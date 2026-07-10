Los cuerpos de cuatro personas fueron abandonados hoy en el interior de un vehículo en el municipio de Cuautinchán, ubicado a 35 kilómetros al oriente de la capital poblana.

Las víctimas, quienes estaban envueltas en cobijas y cubiertas con bolsas de plástico, fueron localizadas en el interior de un automóvil sobre la carretera Santa Cruz Alpuyeca-San Salvador Chachapa.

De acuerdo con reportes policiales, se trataría de tres hombres y una mujer, quienes presentaban evidentes huellas de violencia.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar y trasladaron el automóvil Nissan Versa al área de servicios periciales.

Las víctimas, quienes estaban envueltas en cobijas y cubiertas con bolsas de plástico, fueron localizadas en el interior de un automóvil. Foto: Ilustrativa/ ARCHIVO EL UNIVERSAL

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Puebla sufre una escalada de violencia con la aparición de constantes cuerpos en diversas regiones del estado.

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Incluso, durante el año pasado, los hechos de violencia extrema en Puebla —como masacres, mutilaciones, descuartizamientos, calcinamientos, torturas y asesinatos de infantes— registraron un incremento, según documentó la organización civil Causa en Común.

Durante el 2025, un total de 203 casos de extrema violencia con 106 víctimas en territorio poblano.

Las cifras muestran un aumento de la crueldad en la violencia criminal, pues durante el 2024 registró 152 hechos de violencia extrema (51 menos que en 2025), aunque un mayor número de víctimas con 248.

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