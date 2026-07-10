Rescatistas especializados lograron ubicar y extraer los cuerpos de dos personas que habían quedado atrapadas en una gruta turística del municipio de Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla.

Con ello, suman tres personas muertas, tres rescatadas con vida y una aún en calidad de desaparecida en la gruta Chichicazapa.

Fue a inicio de semana cuando siete personas habían quedado atrapadas ante la crecida de un río subterráneo.

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En un primer momento, tres personas lograron ser rescatadas con vida del lugar y cuatro seguían atrapadas.

Posteriormente y tras un operativo especial de grupos técnicos especializados, conformados por células de rescate vertical y de buceo, localizaron el cuerpo de un hombre.

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Y fue hasta hoy cuando el Gobierno del Estado informó que se localizaron dos cuerpos al interior de la gruta en una zona de difícil acceso.

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Derivado de las condiciones climáticas y la complejidad del terreno, las maniobras de extracción fueron complicadas, por lo que se prevé se continúe con la búsqueda de una personas más desaparecida durante la madrugada del día sábado.

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Hasta el momento, no se ha logrado la identificación de los cuerpos, por lo que la Fiscalía General del Estado realizará las diligencias correspondientes una vez que sean extraídos.

Cuetzalan alberga uno de los sistemas de cuevas y ríos subterráneos más grandes del mundo, por lo que es uno de sus principales atractivos turísticos y punto de visita de expertos en espeleología.

El Sistema de Cavernas de Cuetzalan cuenta con más de 40 kilómetros de galerías exploradas, de los cuales solamente entre 8 y 10 grutas están acondicionadas o abiertas regularmente para el turismo comercial y ecoturismo.

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afcl