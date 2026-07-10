El presidente municipal de Reynosa, Tamaulipas, Carlos Peña Ortiz, exigió a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la entrega de dicho líquido, debido a que las y los habitantes de este municipio "la están pasando muy mal".

El funcionario comentó que se ha pedido a la Comisión más agua destinada a las comunidades fronterizas por la crisis de su falta.

"En los últimos días ha estado incrementando mucho la problemática y hoy hacemos un llamado respetuoso a la Conagua a que mande agua a Reynosa como se había programado", dijo.

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De acuerdo con Peña Ortiz, pueden recibir dicho líquido de la Presa Falcón o Marte R Gómez.

Afirmó de derivado de la falta de agua, la administración de Reynosa y la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) desplegaron pipas en colonias afectadas.

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Finalmente, advirtió que, en caso de no recibir respuesta de la Conagua, esta última situación podría agravarse, "así que por favor les pedimos que envíen agua al Río Bravo lo antes posible para que las ciudades de la frontera podamos acceder a este líquido", concluyó.

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dft