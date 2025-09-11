Más Información
Reynosa, Tamaulipas. – El presidente municipal Carlos Peña Ortiz afirmó que “en Reynosa no esperamos el futuro: lo construimos” durante la presentación de su primer informe de gobierno, destacando los avances y proyectos que colocan a esta ciudad fronteriza como un referente en desarrollo social, educativo e infraestructura.
En el evento estuvieron presentes Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación Pública de Tamaulipas, y representantes personales del gobernador Américo Villarreal Anaya, así como senadores, alcaldes y exalcaldes de la región, incluyendo a Maki Esther Ortiz Domínguez, José Ramón Gómez Leal y Alma Denisse Sánchez Barragán.
Peña Ortiz destacó que Reynosa ha recibido inversiones por más de 5 mil 659 millones de pesos en obras, entre las que se incluyen:
- Museo del Ferrocarril, Historia, Arte y Maquila
- CBTIS 302 con una inversión de 29.9 millones
- Hospital Veterinario con 24.9 millones
- 217 millones para la Secretaría de Servicios Públicos
- Más de 2 mil 252 millones en 451 obras hidráulicas
- Más de 140 millones en infraestructura educativa
- Becas por 633 millones para más de 140 mil estudiantes
Además, Reynosa captó más de mil 680 millones de dólares en inversión extranjera directa, gracias a proyectos estratégicos que fortalecen el desarrollo económico local.
“Gobernamos transformando vidas, Reynosa es imparable, ya cambió y lo mejor está por venir”, expresó el alcalde, agradeciendo también a su familia, especialmente a su esposa Alejandra Peña y a sus padres, la doctora Maki Esther Ortiz Domínguez y el licenciado Carlos Luis Peña Garza.
El secretario de Educación Pública de Tamaulipas, Valdez García, reconoció los logros del municipio en cultura, salud, campo e infraestructura, destacando la política pública dirigida a los sectores más necesitados.
El evento contó con la presencia de representantes militares, diputados, alcaldes, exalcaldes y líderes de partidos políticos, así como constructores y dirigentes locales de asociaciones civiles, consolidando un mensaje de unidad y crecimiento para Reynosa.
