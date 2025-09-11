Reynosa, Tamaulipas. – El presidente municipal Carlos Peña Ortiz afirmó que “en Reynosa no esperamos el futuro: lo construimos” durante la presentación de su primer informe de gobierno, destacando los avances y proyectos que colocan a esta ciudad fronteriza como un referente en desarrollo social, educativo e infraestructura.

En el evento estuvieron presentes Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación Pública de Tamaulipas, y representantes personales del gobernador Américo Villarreal Anaya, así como senadores, alcaldes y exalcaldes de la región, incluyendo a Maki Esther Ortiz Domínguez, José Ramón Gómez Leal y Alma Denisse Sánchez Barragán.

Peña Ortiz destacó que Reynosa ha recibido inversiones por más de 5 mil 659 millones de pesos en obras, entre las que se incluyen:

Museo del Ferrocarril, Historia, Arte y Maquila

CBTIS 302 con una inversión de 29.9 millones

Hospital Veterinario con 24.9 millones

217 millones para la Secretaría de Servicios Públicos

Más de 2 mil 252 millones en 451 obras hidráulicas

Más de 140 millones en infraestructura educativa

Becas por 633 millones para más de 140 mil estudiantes

Además, Reynosa captó más de mil 680 millones de dólares en inversión extranjera directa, gracias a proyectos estratégicos que fortalecen el desarrollo económico local.

“Gobernamos transformando vidas, Reynosa es imparable, ya cambió y lo mejor está por venir”, expresó el alcalde, agradeciendo también a su familia, especialmente a su esposa Alejandra Peña y a sus padres, la doctora Maki Esther Ortiz Domínguez y el licenciado Carlos Luis Peña Garza.

El secretario de Educación Pública de Tamaulipas, Valdez García, reconoció los logros del municipio en cultura, salud, campo e infraestructura, destacando la política pública dirigida a los sectores más necesitados.

El evento contó con la presencia de representantes militares, diputados, alcaldes, exalcaldes y líderes de partidos políticos, así como constructores y dirigentes locales de asociaciones civiles, consolidando un mensaje de unidad y crecimiento para Reynosa.

