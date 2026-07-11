Las principales causas por las que las personas son víctimas del delito de sextorsión es el sexting o intercambio de fotos y vídeos íntimos, con 39% de los casos; 29% por una amenaza directa.

De acuerdo con el número de reportes ante el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, 6% proviene del hackeo de cuentas, 5% con el uso de imágenes creadas por inteligencia artificial, 3% por quienes aceptaron peticiones de vender material íntimo y 2% por perder el teléfono celular.

La directora general del Consejo, Gabriela González, explicó que la sextorsión es un ciberdelito donde se extorsiona a una persona que fue contactada a través de redes sociales o plataformas digitales, se inicia una amistad o conversación para intercambiar material íntimo y luego le exigen dinero, favores o más material.

“Es un ciberdelito que actualmente está en boga en todo el mundo, no sólo en México, esto ante los avances digitales y la evolución que ha habido de inteligencia artificial y es una manera en donde extorsionan a una víctima, sea hombre o mujer, de hecho en diferencias de género, pues prácticamente los reportes que tenemos en el Consejo Ciudadano es paritario”, detalló.

Gabriela González dijo en entrevista con EL UNIVERSAL que en los últimos años desde el organismo se han atendido más de 8 mil 696 reportes ciudadanos por sextorsión; sin embargo, no todos los que se acercan realizan una denuncia formal ante las autoridades.

La empresa Telegram dijo que la extorsión está explícitamente prohibida por los términos de servicio y dicho contenido es eliminado en cuanto se descubre.

[Publicidad]

“Los moderadores, apoyados con herramientas personalizadas de IA, supervisan proactivamente las áreas públicas de la plataforma y aceptan denuncias para eliminar millones de contenidos dañinos cada día, incluyendo la extorsión”, expuso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.