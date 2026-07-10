Mérida, Yuc. - Luego de anunciar la renuncia de Joaquín Ocampo Jiménez como Director General de Comunicación Social, el gobernador Joaquín Díaz Mena nombró como nuevo titular a Janitzio Durán Ortegón, quien fungía como Secretario Técnico de su gabinete.

"Quiero compartir con las y los yucatecos una decisión que he reflexionado en días recientes para fortalecer la coordinación de la comunicación en el Gobierno del Renacimiento Maya, y tomé la decisión de dar por concluido el encargo de Ocampo Jiménez al frente de la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, a partir de este fin de semana, como se lo hice saber en días pasados, finalizando nuestra relación institucional en términos cordiales y respetuosos".

Por ello, he determinado que a partir de este lunes 13 de julio de 2026, el secretario técnico del Gabinete, Janitzio Durán Ortegón, asuma, entre sus facultades, las funciones de la Dirección General de Comunicación Social, con el propósito de fortalecer la articulación entre la conducción del gobierno, la acción de las dependencias y la comunicación que diariamente mantenemos con la ciudadanía" reveló el mandatario.

El gobernador de Yucatán cesó a Ocampo Jiménez del frente de la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno del Estado. | Foto: Archivo, Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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"Seguiremos fortaleciendo una comunicación cercana, responsable y sustentada en hechos, porque comunicar no es solo informar, es construir confianza entre el gobierno y la ciudadanía" dijo.

Es el segundo cambio en esa área que realiza, Diaz Mena, pues al inicio de su gobierno estuvo Wendy Aguayo Romero, que duró un año y meses en ese encargo.

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En tanto, Ocampo Jinénez solo estuvo 8 meses en ese encargo. Asimismo, Gustavo Rivera Loret de Mola aparece como nuevo asesor y estratega del gobierno llamado del Renacimiento Maya.

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JACL