Estados | 10-07-26 | 15:40 |

Mérida, Yuc. - Un jardinero resultó con , luego de que un enjambre, que se encontraba en el tronco de un árbol en los jardines de una empresa en la Colonia México, , provocándole múltiples picaduras.

De acuerdo con datos recabados, el hecho ocurrió cuando el jardinero al tronco .

El trabajador utilizó gasolina para prender fuego al árbol e intentar combatir a las abejas; sin embargo, el jardinero no alcanzó a retirarse a tiempo y recibió varias picaduras.

El trabajador utilizó gasolina para prender fuego al árbol e intentar combatir a las abejas. | Foto: Ilustrativa, Archivo, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
El trabajador utilizó gasolina para prender fuego al árbol e intentar combatir a las abejas. | Foto: Ilustrativa, Archivo, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

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Al sitio arribaron paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los cuales valoraron al hombre y determinaron que, pese a las lesiones, no requería ser trasladado al hospital.

También llegaron bomberos que sofocaron el incendio del árbol y más tarde regresaron para dispersar el enjambre.

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JACL/cr

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