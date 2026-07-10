La Paz.- Baja California Sur iniciará la parte más intensa de la temporada de huracanes con sus cinco municipios clasificados en riesgo muy alto por ciclones tropicales, con 27 puntos críticos de inundación y una población potencialmente expuesta de casi 800 mil habitantes, la totalidad de sus habitantes.

Así confirmó la Coordinación Nacional de Protección Civil durante la instalación del Puesto de Comando Interinstitucional para esta temporada ciclónica, reunión en la que se expuso el análisis y evaluación de riesgos especialmente por inundación para el estado.

Al encabezar la sesión, la coordinadora Laura Velázquez Alzúa, explicó que el mapa de inundaciones clasifica a los cinco municipios del estado con niveles de medio a muy alto, siendo Comondú el de mayor vulnerabilidad por sus características geográficas.

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Identifican 27 puntos críticos

En el diagnóstico presentado, se identificaron los 27 puntos críticos de inundación distribuidos en todo el territorio. De ellos, 12 se ubican en Los Cabos, 10 en La Paz, tres en Comondú y uno en Mulegé y Loreto, municipios donde deberán mantenerse labores permanentes de vigilancia durante la temporada.

Velázquez Alzúa enfatizó que Comondú -la principal zona agrícola del estado- concentra el mayor riesgo por inundaciones debido al terreno donde se asienta. Al ser una amplia planicie, los escurrimientos provenientes de municipios vecinos tienden a acumularse con mayor facilidad cuando se presentan lluvias extraordinarias.

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Para el caso del municipio norteño de Mulegé, que históricamente ha registrado también copiosas precipitaciones y arroyos elevados, la funcionaria también advirtió sobre la susceptibilidad a deslizamientos de ladera, por lo que recomendó a la población identificar con anticipación las zonas de riesgo cercanas a sus viviendas y atender señales como grietas recientes en el terreno o cambios repentinos en el color del agua de arroyos y ríos.

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BCS, una historia de afectaciones por ciclones

En el análisis de datos, recordó que desde 1950 la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ha documentado 80 sistemas tropicales que impactaron o pasaron cerca de Baja California Sur, de los cuales 23 alcanzaron categoría de huracán.

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El ciclón Liza fue uno de ellos, registrado en 1976, considerado el desastre hidrometeorológico más grave en la historia de la entidad que dejó mil muertos y alrededor de 20 mil damnificados.

Aunque el ciclón pasó a unos 100 kilómetros al este de La Paz, las lluvias provocaron la ruptura de una represa en el arroyo El Cajoncito, destruyeron colonias completas y dejaron casi un tercio de las viviendas destruidas en la entidad.

"La historia es formativa; nos da información para prepararnos para mañana y es muy importante que la población conozca los datos y también se prepare", expresó la coordinadora al señalar que la experiencia acumulada permitirá hoy orientar las acciones preventivas y reducir riesgos para la población.

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Alistan albergues y limpian arroyos

De acuerdo con el pronóstico para esta temporada, el Servicio Meteorológico Nacional advierte la formación de hasta 21 ciclones tropicales en el Pacífico mexicano, algunos de los cuales podrían afectar a BCS por su ubicación geográfica.

“Es momento de cerrar filas. Tenemos una fuerte actividad en el océano Pacífico, y es muy probable que tengamos presencia de algunos huracanes, a lo mejor ninguno impacta, pero si pasa, hay que recordar que las bandas nubosas traen mucha lluvia, y debemos estar preparados para posibles inundaciones”, expuso la funcionaria.

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Al riesgo por inundaciones, pidió reforzar la vigilancia por el riesgo de inestabilidad de laderas, pues BCS también tiene un alto grado de susceptibilidad en todos los municipios.

Ante ello, en el reporte de preparativos, el subsecretario estatal de Protección Civil, Héctor Amparano Herrera, informó que Baja California Sur dispone de 169 refugios temporales, con capacidad para 33 mil 192 personas, en la primera etapa de atención, con posibilidad de ampliar si se requiere.

Aseguró se han removido escombros y atendido limpieza en general en causes de arroyos. En Los Cabos se han intervenido 13 kilómetros, donde fueron retiradas 256 toneladas de residuos, y los trabajos avanzan en el resto de los municipios.

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El gobernador Víctor Castro Cosío llamó a los alcaldes a mantener la coordinación con las autoridades federales durante una temporada que, dijo, podría representar importantes desafíos para la entidad. Reconoció la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de auxilio, al considerar que constituyen un apoyo clave durante la atención de emergencias.

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afcl