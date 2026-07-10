Si estás buscando una bocina Bluetooth potente para tus reuniones, viajes o actividades al aire libre, Amazon México tiene una oferta que vale la pena considerar.

La JBL Charge 6 puede encontrarse en tan solo $2,858.00, gracias a un descuento del 39%, una rebaja que permite ahorrar más de mil pesos respecto a su precio habitual. Además de lucir el escudo de la Selección Mexicana, cuenta con detalles representativos del país.

Asimismo, destaca por combinar un sonido potente con una batería de gran autonomía y un diseño resistente, ideal para quienes buscan un dispositivo que pueda acompañarlos en cualquier aventura.

¿Por qué vale la pena comprar la bocina JBL Charge 6?

La JBL Charge 6 incorpora diversas mejoras respecto a generaciones anteriores, ofreciendo una experiencia de audio de alta calidad.

Entre sus principales características destacan:

Sonido JBL Pro con graves profundos y mayor claridad.

Conectividad Bluetooth para vincular smartphones, tablets y computadoras.

Hasta 28 horas de reproducción, dependiendo del volumen de uso.

Certificación IP68, resistente al agua, polvo y caídas accidentales.

Tecnología AI Sound Boost, que optimiza el sonido en tiempo real.

Función Auracast, para enlazar varias bocinas compatibles y crear un sonido más envolvente.

Batería integrada con función Powerbank, capaz de recargar dispositivos móviles mediante USB-C.

Diseño portátil y robusto, ideal para exteriores.

Su certificación IP68 permite utilizarla en albercas, playas, campamentos o reuniones sin preocuparse por el agua o el polvo.

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En tanto, su batería de larga duración ofrece música durante prácticamente todo un día, mientras que la función Powerbank resulta muy útil para cargar el celular cuando no hay una toma de corriente disponible.