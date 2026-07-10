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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibe este viernes a las personas rescatistas que viajaron a Venezuela a auxiliar a la población, tras los recientes sismos.
“México siempre será solidario con todos los pueblos del mundo, y cuando hay necesidad de apoyar, ahí vamos a estar, esa es la enseñanza de nuestro pueblo y esa es la manera en que debe actuar siempre el gobierno de México”, dijo.
En su conferencia mañanera de este viernes 10 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que autoridades de ese país regalaron a México a un perro rescatista.
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“La primera etapa de rescate prácticamente ha concluido, aunque siguen buscando lamentablemente cuerpos, pero esta primera etapa de emergencia ya concluyó, que era la primera misión del equipo que enviamos” explicó.
Apuntó que México podría enviar más apoyo a Venezuela y destacó que dos barcos mexicanos están por llegar con ayuda humanitaria como alimentos y plantas de emergencia para dar electricidad.
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La Mandataria resaltó que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, “donó un perrito, un can” a esta brigada.
La presidenta alista para esta tarde una ceremonia de recibimiento, en la Base Aérea Militar 1, al equipo que brindó ayuda humanitaria en Venezuela.
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