Ticul, Yucatán. - Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguraron más de 10 escopetas y varios kilogramos de carne de fauna silvestre durante un operativo de vigilancia efectuado en este municipio.

La intervención tuvo lugar sobre la calle 12, entre las calles 21 y 25, donde los agentes localizaron las armas de fuego, así como carne de venado y jabalí, especies cuya caza y aprovechamiento se encuentran regulados por la legislación ambiental y está prohibida su caza.

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De acuerdo con el reporte preliminar, durante el operativo no se registraron personas detenidas; sin embargo, todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades del ramo, que serán pruebas durante las investigaciones y determinar posibles responsabilidades.

Tras el aseguramiento, habitantes de la zona señalaron que la cacería furtiva continúa practicándose en diversos municipios de Yucatán, incluso durante periodos de veda, situación que representa un riesgo para la conservación de la fauna silvestre.

Las autoridades no han informado, hasta el momento, si el decomiso está relacionado con alguna investigación en curso o si se realizarán nuevos operativos en la región para combatir este tipo de actividades ilícitas.

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