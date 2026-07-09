Este año, la demanda del Medio Maratón de la Ciudad de México fue aún más alta. El número de participantes creció a 35 mil corredores, pese a que la convocatoria inicial era de 30 mil personas para la decimonovena edición de la carrera que se competirá el próximo domingo, 12 de julio.

El director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Javier Peralta, aseguró que ésta es la primera vez que ocurre un aumento de competidores. Tanto nacionales, como extranjeros. Y es que, de acuerdo al titular, participarán “runners” de 32 países con presencia significativa de Estados Unidos, Guatemala, Colombia, España y El Salvador. Mientras que, por la parte de territorio mexicano, hubo mayor demanda de la capital, así como del Estado de México, Puebla, Querétaro e Hidalgo.

Todos con el deseo de correr el nuevo trazado que compone los 21,0975 kilómetros que iniciarán en el Hemiciclo a Juárez y terminarán en el Ángel de la Independencia.

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¿Qué medidas se implementaron para que más de 30 mil corredores puedan participar en el XIX Medio Maratón de la Ciudad de México? 🏃‍♂️



🎙️ Esto contestó Javier Peralta, director general del Instituto del Deporte de la CDMX. pic.twitter.com/b0I2uqmdWa — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 9, 2026

“Necesitábamos un espacio más amplio para los bloques de salida. [...] Se tuvo que ver esa parte de logística para tener las mejores condiciones. Principalmente por la seguridad de los corredores”, aseveró el directivo.

El Medio Maratón pintará con camisetas rosas las calles capitalinas, distribuidas en siete bloques de color que iniciarán su kilometraje a partir de las 5:55 de la mañana, distribuidos sobre la Avenida Juárez y el Eje Central.

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El director asistió al corte de listón en la exposición del XIX Medio Maratón de la Ciudad de México, donde también estuvo Raúl González, quien fue doble medallista olímpico en la justa veraniega de Los Ángeles 1984. El exmarchista destacó el crecimiento del movimiento “runner” y enfatizó en que la capital del país debe trabajar para "estar al margen".

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🏃‍♂️ Así se inauguró la exposición del XIX Medio Maratón de la Ciudad de México que se correrá el próximo domingo, 12 de julio.



👟 A la ceremonia asistieron el medallista olímpico Raúl González y Javier Peralta, director general del Instituto del Deporte de la CDMX. pic.twitter.com/0pKV3z8LSE — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 9, 2026

“Seguramente seguirá creciendo. Es una tendencia mundial. La Ciudad de México debe de estar al margen. Es una tendencia en la búsqueda de una mejor salud y una mejor forma de vivir. [...] Que sea parte de nuestra forma de vida. La gente en las ciudades está buscándolo. La Ciudad de México no se puede quedar atrás. Y cada vez veremos más gente en esa dirección”, apuntó González.

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“El deporte es mi vida. Todos tenemos una obligación superior: cuidar y hacer cada vez más [habitable] nuestra Ciudad de México”, concluyó.