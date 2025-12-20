En el arranque del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, Tonatiú López ha decidido reinventarse como atleta y dar un giro radical en su carrera deportiva, lo que demuestra su resiliencia y empuje.

Con más de 18 años como referente en la prueba de los 800 metros, el corredor oriundo de Hermosillo, Sonora, decidió, en conjunto con su equipo disciplinario, trasladar su talento y dedicación a los mil 500 metros.

El cambio, que generó sorpresa entre sus seguidores, permitirá al atleta mexicano aprovechar la experiencia en la pista y, con madurez e inteligencia, alcanzar grandes resultados con miras a la máxima justa deportiva.

“Nos dimos cuenta de que era el paso lógico en mi trayectoria, ya con madurez, con el objetivo de ser competitivo y relevante en el atletismo. Sabemos que me dará esa mejoría, tengo el potencial para trazar un buen camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028”, comentó el corredor en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

López Álvarez , quien buscará llegar a sus terceros Juegos Olímpicos, recalcó su meta de cumplir un buen ciclo y, en tierras estadounidenses, luchar por una presea de oro, un sueño que reconoce como posible.

“Trabajo para ser medallista olímpico. Pensé que en París 2024 sería mi año, pero por circunstancias no se dio. Quiero intentarlo; creo que en los mil 500 metros se puede dar esa sorpresa. Es una prueba nueva, procuraré llevar un ciclo sin lesiones y volver a México con ese metal de oro”, añadió.

Con ese objetivo en mente, López espera tener un extraordinario 2026, año en el que saldrá a cada competencia en busca de quedarse con el récord mexicano y una medalla en los Juegos Centroamericanos, que le aporte confianza en su camino.