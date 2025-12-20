Tonatiú López, orgulloso de ver a Alegna González y Uziel Muñoz triunfar en Japón

En el Campeonato Mundial de Atletismo que se realizó en Japón en septiembre pasado, dos figuras nacionales lograron colocarse en el podio y dar al país un motivo para sentirse orgulloso.

Alegna González, especialista en la marcha de 20 kilómetros, y Uziel Muñoz, referente en el impulso de bala, se colgaron las preseas de plata en sus respectivas pruebas y consolidaron su lugar entre la élite mundial del atletismo.

A la distancia, Tonatiú López, velocista mexicano con experiencia en Juegos Olímpicos, reconoció la labor de sus compatriotas y subrayó el valor de estos logros para el atletismo nacional, que lo motivan a seguir sus pasos.

“Estoy muy contento por Uziel y Alegna, sus medallas son históricas. Para que eso vuelva a pasar, serán ellos quienes deberán lograrlo. Ojalá que me callen la boca, pero en otros casos se ve muy complicado”, mencionó en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

López recordó que esos momentos los pudo ver por televisión y expresó su felicidad al observar cada vez más disciplinas distintas con mexicanos destacados. También, manifestó su deseo de ver ese mismo escenario en los Juegos Olímpicos de 2028, que serán organizados en Los Ángeles y promete mucho para los tricolores.

“Me tocó ver sus competencias en la madrugada, es muy especial vivir esta generación. En París 2024 hubo mexicanos en pruebas en las que no se había competido. Es sano para el atletismo contar con pruebas tan variadas y eso refleja el avance”. Leobardo Vázquez H.