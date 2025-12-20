Tonatiú López comparte el mayor reto para convertirse en atleta en el país

El camino para convertirse en figura del deporte en México no es nada sencillo, pues implica enfrentar varios obstáculos.

Tonatiú López compartió que la mayor barrera para iniciar una carrera deportiva en México no está en la pista, sino en el bolsillo.

López, quien siempre contó con el impulso de su familia, narró cómo estuvo cerca de ver su carrera terminar al no tener 200 pesos para participar en una competencia.

“El principal problema siempre es el económico. Recuerdo una competencia en 2010 en la que estuve a punto de bajarme del autobús, por no tener 200 pesos para la inscripción. Hubo gente que me ayudó y pude foguearme para obtener apoyos. Superar la barrera es difícil; tenía que correr con tenis de 300 pesos por no tener posibilidades de comprar unos de mejor calidad”.

Tonatiú, quien espera en su nueva prueba entregar resultados positivos, estableció que, con esos antecedentes, varios deportistas mexicanos ven el lado positivo: una característica que los hace resistentes.

“Nuestra personalidad nos ayuda mucho. Los mexicanos seguimos adelante, pese a que las situaciones no son tan favorables. Damos todo en la pista, lo hacemos con pasión”. Leobardo Vázquez H.