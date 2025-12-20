Tonatiú López agradece y presume el crecimiento del running en México

Tonatiú López, reconocido atleta mexicano con gran trayectoria en pruebas de velocidad, se ha convertido en una voz autorizada dentro del deporte.

Su experiencia en la pista le ha permitido observar de cerca cómo la disciplina del running ha dejado de ser una práctica aislada para transformarse en un fenómeno social que atrae cada vez a más personas en el país.

López, quien espera vivir sus terceros Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028, resaltó que las carreras de cada fin de semana se han convertido en espacios de convivencia, salud y motivación, lo que le ha dado reflectores no sólo por sus logros personales, sino también por su papel como referente en un entorno.

“El running ha tomado mucha fuerza y estoy muy agradecido por eso. Las nuevas generaciones están viendo nuestro deporte. Gracias a ello la gente me reconoce un poco más en la calle y es muy importante que se visibilicen otros deportes. Hay mexicanos que realizan un gran trabajo en distintas disciplinas; ojalá que pronto todos podamos prender la televisión y verlos sin problemas”, mencionó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Con experiencia, Tonatiú compartió algunos consejos a los millones de jóvenes que inician en esta actividad y afirmó que la mejor forma de avanzar es escalar poco a poco con el equipo adecuado, para evitar lesiones.

“Lo primero es que avancen paso a paso, cualquier entrenador lo diría. Empiecen con las bases, aprendan a correr para que no se lastimen; de lo contrario gastarán más en la recuperación. Usen el calzado adecuado y disfruten cada competencia”, finalizó.