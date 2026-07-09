Culiacán. - Un nuevo ataque con machete se registró en las playas de las Salinas, en la sindicatura de Higueras de Zaragoza, en el municipio de Ahome, en donde un menor de edad de nombre José “N” tuvo que ser auxiliado por pescadores y trasladarlo al Hospital de Gineco-Pediatría No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Según la información el jovencito, cuya edad no fue precisada, se encontraba disfrutando de la playa cuando llegaron dos jóvenes en una motocicleta portando machetes y lo agredieron en repetidas ocasiones.

La intervención de pescadores de las Salinas evitó que sus agresores le causaran más lesiones en su cuerpo, por lo que el menor fue llevado en un vehículo particular a un hospital del Seguro Social de la ciudad de los Mochis, donde fue internado.

Elementos de investigación se presentaron en el hospital gineco-pediatrico para recabar datos y testimonios del menor de edad, para identificar a los agresores y proceder a su detención.

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Los datos de este hecho de violencia se vino a sumar al vivido hace cinco días en las festividades de la Virgen del Refugio, en el ejido que lleva su nombre, en el municipio de Ahome, en donde se volvió a escenificar una nueva riña con machetes en la que intervinieron varios jinetes a caballo, sin que se tenga reporte de personas lesionadas.

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Fue a través de las redes sociales que divulgaron un video como las autoridades de seguridad de Ahome se enteraron del nuevo pleito, en el que se conoció que algunos jinetes utilizaron un látigo para lastimar a sus rivales.

Se conoce que derivado de estos nuevos actos de violencia en una comunidad rural del municipio de Ahome fue necesario que el fin de semana se cancelaran las fiestas patronales en las que se contemplaba celebrar un baile en honor a la Virgen del Refugio.

Las autoridades municipales dieron a conocer que se investiga este nuevo hecho de violencia en la que participaron los denominados “macheteros”, ya que está prohibido la portación de machete fuera de los horarios de trabajo en el campo.

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