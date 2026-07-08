San Cristóbal de las Casas, Chis; 8 de julio. - La Fiscalía de Chiapas informó que son seis y dos mujeres, los cuerpos hallados en un terreno del municipio de El Bosque, ubicado a unos 111 kilómetros de distancia de Tuxtla Gutiérrez, lugar hasta donde han llegado elementos de la Policía Municipal, Estatal, agentes del Ministerio Público y peritos. Las víctimas fueron ejecutadas por la disputa de venta de estupefacientes.

En el lugar se encuentran funcionarios de las Fiscalías de Distrito Norte, Altos, Investigaciones Estratégicas y contra Homicidios, agentes de investigación y peritos especializados. “De los primeros datos de prueba, se advierte que la línea de investigación más fuertes es la disputa de la venta de drogas al menudeo entre bandas locales que operan en la región”, informó la Fiscalía.

Hallan sin vida a 6 hombres y dos mujeres en El Bosque, Chiapas; investigan presunta disputa por venta de drogas. Foto: Especial.

Por la mañana indígenas tzotziles llegaron al lugar donde estaban los cuerpos. “Puta madre, ahí (hay) uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez…”. “Voy diez…”, dice el hombre que está acompañado de otro hombre.

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El Bosque es un municipio de la región Norte de Chiapas, igual que Pueblo Nuevo Solistahuacán, Jitotol, Rincón Chamula, Simojovel, Bochil, Pantelhó y otros, donde organizaciones criminales mantienen fuerte disputa por el control del territorio que es estratégico porque se ubica a unos cien kilómetros de Tabasco.

Hallan sin vida a 6 hombres y dos mujeres en El Bosque, Chiapas; investigan presunta disputa por venta de drogas. Foto: Especial.

El sábado fue emboscado en la comunidad La Esperanza, del municipio de Chenalhó, Fernando Ruiz Hernández, alias "El Cura", líder del grupo paramilitar El Machete, que con área de influencia en Pantelhó y Chenalhó.

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La Fiscalía no ha emitido ningún comunicado donde informe sobre la identidad de los hombres sin vida.

El martes, el secretario de Seguridad Pública, Óscar Aparicio Avendaño aseguró que se continúa trabajando por la seguridad de Chiapas.

“La seguridad se construye en los municipios con presencia real en territorio, con estrategia y con inteligencia, porque se actúa bajo una misma línea: proteger y cuidar el pueblo”. “Nunca más regresará el miedo y la incertidumbre”.

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