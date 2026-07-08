LA PAZ, BCS., 8 de julio. — Un grupo de ciudadanas presentó ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS) una propuesta para que, por primera vez en la entidad, se establezca una acción afirmativa que garantice la representación política de las personas adultas mayores en el Congreso local durante el proceso electoral 2026-2027.

La iniciativa plantea que uno de los 16 distritos de mayoría relativa en BCS sea reservado para que los partidos políticos postulen a personas de 60 años o más, bajo un esquema similar al que ya existe para grupos históricamente subrepresentados, como personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, jóvenes y de la diversidad sexual.

La propuesta fue presentada por Mirna Guadalupe Fiol Higuera, Marina Garmendia Gómez, Nancy Garza Vega y Alma Margarita Oceguera Rodríguez, quienes solicitaron al Consejo General del IEEBCS analizar la medida antes del inicio del próximo proceso electoral y de las etapas internas de selección de candidaturas.

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Las promoventes, académicas, activistas y exconsejeras electorales argumentaron que las personas mayores de 60 años representan alrededor del 10% de la población de Baja California Sur y constituyen uno de los sectores con mayor crecimiento demográfico; no obstante, actualmente no cuentan con mecanismos que favorezcan su representación en los espacios de toma de decisiones.

Ciudadanas piden candidatura exclusiva para adultos mayores en BCS; Instituto Electoral revisará la propuesta. Foto: Especial.

En el documento entregado en esta jornada al organismo electoral precisaron que este sector enfrenta problemas, como discriminación por edad, insuficiencia de servicios de salud, aislamiento social, brecha digital y limitadas oportunidades de participación política.

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Estas situaciones –añadieron– “ha impedido que temas como el envejecimiento digno, los cuidados, la accesibilidad, la movilidad y la protección social ocupen un lugar prioritario en la agenda legislativa”.

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La solicitud también plantea que la eventual acción afirmativa observe el principio de paridad de género y contemple mecanismos para verificar su cumplimiento y evitar simulaciones en las postulaciones partidistas.

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Entre los argumentos que expusieron destacaron que entidades como Ciudad de México, Morelos, Yucatán, Oaxaca y Durango ya han incorporado mecanismos para fortalecer la representación política de las personas adultas mayores, por lo que consideran viable adoptar una medida similar en Baja California Sur.

La petición se sustenta –remarcaron– en la Constitución federal, la Constitución local, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El Instituto Estatal Electoral deberá analizar la solicitud y determinar si la incorpora dentro de las reglas que regirán la integración de candidaturas para la elección local de 2027.

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dmrr/cr