Culiacán, Sin. - En un complejo de departamentos, en la zona de Infonavit Humaya, en donde horas antes, fuerzas federales y estatales detuvieron a cuatro personas con un arsenal, se registró un enfrentamiento con hombres armados que se resguardaban en un departamento en donde falleció un presunto jefe de una célula delictiva.

Las autoridades no han dado a conocer la identidad de la persona que resultó muerta al enfrentarse a elementos estatales que realizaban una inspección en la torre de condominios.

Muere presunto jefe de una célula delictiva en un enfrentamiento en Culiacán; investigan su identidad. Foto: Especial.

Una de las versiones sobre estos hechos, en la zona condominios Paralela Parque Residencial en Infonavit Humaya, es que el civil que resultó abatido es un jefe de una de las células delictivas que operan en la capital del estado, sin que se mencione el nombre, ni el apodo.

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Sobre estos dos hechos, la información oficial refiere que, en la capital del estado, elementos del Ejército y la Policía Estatal logró detener a cuatro personas, con ocho armas de fuego, entre ellas una ametralladora calibre 5.56X 45 mm, cuarenta cargadores abastecidos y cuatro cintas eslabonadas

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que, en atención a un reporte ciudadano, elementos federales y estatales se desplazaron a dicho punto al ingresar al área de estacionamiento, se percataron que cuatro hombres armados, intentaban huir, al abordar un vehículo.

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En una rápida acción, lograron bloquear su salida y detuvieron a los cuatro ocupantes, los cuales portaban seis fusiles AK-47, una ametralladora, un fusil AR-15, cuarenta y dos cargadores abastecidos, cuatro cintas eslabonadas.

Además, se les encontró tres mil 402 cartuchos útiles de diversos calibres, dos granadas de mano de fragmentación, cuatro chalecos tácticos, seis placas balísticas, cien dosis de presunta cocaína, con un peso de 50 gramos y un vehículo marca Nissan, línea Versa, sin reporte de robo.

Un grupo de personas que se encontraban en un parque del fraccionamiento Valle del Agua, en Culiacán fueron atacados a balazos por personas desconocidas Foto: Especial.

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Ataque armado en parque de Culiacán

Un grupo de personas que se encontraban en un parque del fraccionamiento Valle del Agua, en Culiacán fueron atacados a balazos por personas desconocidas, en el lugar del atentado quedó muerto una persona identificada como Rubén “N”, al parecer de 32 años de edad.

Elementos de la Unidad antirrobos de vehículos de la Fiscalía General del Estado que se encontraba en la zona solicitó apoyo a las diversas corporaciones policiacas y del ejército, los cuales, al llegar a la zona, no localizaron a los responsables del ataque.

Un grupo de personas que se encontraban en un parque del fraccionamiento Valle del Agua, en Culiacán fueron atacados a balazos por personas desconocidas Foto: Especial.

Los elementos de los cuerpos de auxilio que atendieron a dos personas heridas de bala, los identificaron con los nombres de Saul “N” y Uriel “N”, sin que aportaran sus edades, ni los motivos por lo que se encontraban en el parque.

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Sobre estos hechos, se descartó que el personal de la Fiscalía General del Estado que se encontraban en esa zona efectuando investigaciones sobre robo de autos, sostuvo un enfrentamiento con los agresores, ya que al escuchar las continuas detonaciones solicitaron respaldo para acudir al lugar, por desconocer el número de participantes.

dmrr/cr