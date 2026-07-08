La llegada de 12 quejas de fraudes financieros cada minuto durante el primer trimestre de 2026 a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) es un gran foco rojo que debe analizarse desde el punto de vista del sector privado y del público, ya que todos los sectores de la población están siendo atacados con éxito, señaló la firma especializada Rematika Analitika.

Esta empresa considera que el uso de herramientas de inteligencia artificial, combinado con el respaldo de especialistas, puede ayudar a reducir los riesgos para sectores como el inmobiliario y, en general, para el uso de instrumentos financieros.

Jennifer Ramos, directora de la empresa dedicada al análisis del mercado de remates hipotecarios bancarios y a proporcionar información judicial a potenciales inversionistas, señaló que actualmente hay alrededor de 5.2 millones de inmuebles, desde vivienda de interés social hasta residencial, inmersos en litigios en México.

Lee también FBI investiga operaciones financieras de la Asociación del Futbol Argentino en EU; indaga posible lavado de dinero y fraude, revela La Nación

A esto se liga el incremento que está teniendo lugar en las quejas ante la Condusef por fraudes.

Entre enero y marzo de este año, la Comisión recibió a través del Buró de Entidades Financieras un millón 515 mil quejas por fraudes bancarios, un momento de 32% respecto al mismo periodo de 2025.

[Publicidad]

Ramos explicó que históricamente, cuando la economía enfrenta periodos de ajuste económico, estancamiento o alta inflación, aumenta el número de fraudes en todas las modalidades.

“En el caso específico del sector inmobiliario, las transacciones y toda la documentación deben migrar a lo digital, deben ser respaldadas y analizadas con expertos y la inteligencia artificial.

Lee también No inglés: sigamos haciendo estas tendencias

[Publicidad]

“Por supuesto que también lo que hace falta en el país en general para disminuir estas tasas de fraudes son: una mayor educación financiera que anticipe el hecho de que los mensajes son muy similares a los de instituciones reales y esto está generando que cada vez más empresas se vean expuestas y que personas de todas las edades y estratos sociales caigan en fraudes, llevados a partir de la necesidad primordial de querer sacar algún beneficio y donde resultan estafadas”, sentenció Ramos.

Dentro de estas nuevas herramientas, están los envíos de mensajes SMS, WhatsApp, contacto a través de perfiles personales de redes sociales, correos electrónicos y llamadas de números ligados a instituciones serias.

Además del uso de dominios de internet similares a los oficiales y de la oferta de servicios engañosos personalizados, que crean confianza entre las personas, entre otras medidas, que son difíciles de descifrar para cualquier víctima.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv