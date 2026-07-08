Chilpancingo.- En los primeros minutos de este miércoles, pobladores de la comunidad de El Pescado, en la sierra del municipio de Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente, denunciaron que presuntos integrantes de la organización criminal La Familia Michoacana los comenzó atacar a balazos y a través de drones.

A través de videos difundidos en redes sociales, un grupo de mujeres, ancianos y niños y niñas, refugiados en la clínica de salud, clamaron ayuda al gobierno federal y al del estado para detener los ataques armados de La Familia Michoacana.

El grupo de mujeres explicó que desde las 6 de la mañana, comenzaron a atacarlos desde los cerros y con drones.

“Ayuda, ayuda, nos están tirando. Para que no digan que no hay pruebas”, dice una de las mujeres dentro de la clínica. Mientras habla la mujer, se escuchan balazos al fondo.

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“Hoy 8 de Julio de 2026 nos empezaron a atacar y son las 8 de la mañana y nos siguen agrediendo y queremos la ayuda del gobierno pero que lleguen en helicóptero porque por tierra no van a poder entrar y por aire llegan más rápido”, dice otra mujer en otro video.

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“Aquí hay niños, nos están tirando bombas”, claman las mujeres.

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Habitantes de Guajes de Ayala denuncian ataques con drones, muertos y heridos, y piden la intervención inmediata de las autoridades



📹 @Milenio pic.twitter.com/gfqvFJEMkP — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 9, 2026

Explican que les están tirando disparos directamente a sus viviendas, muchas de ellas con paredes de tablas de madera y techos de lámina.

La mujer asegura que desde hace 15 días que empezaron los ataques armados le pidieron ayuda al gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda pero que no les han hecho caso.

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En un audio, otra mujer informó que los hombres de la comunidad están al frente de los ataques.

“Hay heridos, hay muertos, nosotros estamos solos aquí en la clínica y vienen por nosotros”, dice la mujer sin especificar el número de heridos y muertos.

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Apenas el 6 de julio, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos, pidió a las autoridades una acción urgente para atender a las familias de esas comunidades del ejido de Guajes de Ayala, la cual forma parte la comunidad de El Pescado, que desde hace meses viven el acoso de la delincuencia organizado y que ha provocado desplazamientos forzados de las familias.

“No se trata de hechos aislados; los acontecimientos reflejan dinámicas de violencia asociadas a la presencia y disputa entre grupos armados que han sido documentadas de manera recurrente y que en distintos han derivado en desplazamientos internos”, señala este organismo.

Por la mañana, el subsecretario de Desarrollo Políticos y Sociales de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, evadió hacer comentario sobre la denuncia que están haciendo las familias de El Pescado.

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Por la tarde, el gobierno de estado informó de una operación integrada por policías y militares que se dirigía hacia la comunidad de El Pescado.

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cr