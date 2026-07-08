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El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que durante un operativo para la desarticularon una célula delictiva de “Los Chapitos”, abatieron a Cristhian Guadalupe “N”, alias Texas, identificado como jefe de plaza en Culiacán y principal generador de violencia, relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos.
De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, el personal militar fue agredido y repelió la agresión.
Además, fueron detenidas cuatro personas y se aseguraron armas largas, granadas, cartuchos, droga, equipo táctico, equipo de radiocomunicación y vehículos.
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bmc
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