Nación | 08-07-26 | 17:35 | Actualizada | 08-07-26 | 17:42 |

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que durante un operativo para la desarticularon una célula delictiva de “Los Chapitos”, , identificado como jefe de plaza en Culiacán y principal generador de violencia, relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, el personal militar fue agredido y repelió la agresión.

Además, fueron detenidas cuatro personas y se aseguraron armas largas, granadas, cartuchos, droga, equipo táctico, equipo de radiocomunicación y vehículos.

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bmc

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