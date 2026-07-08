A diferencia de las entregas anteriores, donde Paul Atreides fue presentado como el joven destinado a cambiar el futuro de Arrakis, "Duna: Parte Tres" mostrará las consecuencias de haberse convertido en un líder capaz de despertar una devoción casi absoluta.

Así lo adelantó el actor Timothée Chalamet, quien "apareció" de manera sorpresiva durante la presentación del primer avance de la película que ocurrió de manera simultánea en nueve territorios, entre ellos la Ciudad de México.

Durante la conversación, Chalamet fue cuestionado sobre si el protagonista de la saga es realmente el villano, aunque evitó revelar detalles, aseguró que la historia va mucho más allá de héroes y antagonistas.

"Espero que sea algo mucho más complejo que eso. Muchas personas interpretaron a Paul como un héroe clásico, cuando en realidad quería advertirnos sobre lo que ocurre cuando la gente sigue ciegamente a líderes carismáticos. Incluso las personas buenas pueden corromperse", explicó en una videollamada.

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Sus declaraciones ofrecieron una pista sobre el rumbo que tomará la historia y de cómo se alejará de la estructura tradicional del héroe para profundizar en dilemas mucho más morales.

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El director Denis Villeneuve, quien también participó en el evento, habló sobre uno de los elementos que definieron la identidad de la trilogía: el desierto. El realizador reveló que nunca contempló sustituir las locaciones reales por escenarios construidos.

"El desierto es un personaje y eso era algo en lo que nunca iba a comprometerme. Fue difícil para el equipo y para el elenco, pero aportó mucha poesía y energía a las películas", afirmó el cineasta, al recordar las jornadas de filmación en Abu Dabi.

Después de varios años dando vida a Atreides, Chalamet reconoció que la producción tuvo una carga emocional especial, al representar el cierre de una etapa importante de su carrera.

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"Fue la película más emotiva para mí. Sentía que todo estaba llegando a su final. Me daba mucha tristeza despedirme de esta familia y de este equipo. No podía creer lo rápido que había pasado todo", agregó.

"Duna: Parte Tres" llegará a los cines el próximo 17 de diciembre con el regreso de Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Javier Bardem, Anya Taylor-Joy y Robert Pattinson.

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